Cachorros ‘caramelos’ participam de evento de adoção neste sábado em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba vai promover a 16ª edição do Amigo Bicho neste sábado (20), no Mercado Municipal Capão Raso. O evento também será alusivo ao Setembro Caramelo. A ação será das 9h às 14h.

Além da presença de cães, a Rede de Proteção Animal vai levar o totem de adoção virtual dos animais que ficam no Centro de Referência de Animais em Risco (Crar). O evento será feito em parceria com a administração do Mercado Municipal Capão Raso, da Urbs, e terá participação especial do curso de Medicina Veterinária da UniSantaCruz.

As ações gratuitas oferecidas fazem parte do mês Setembro Caramelo, criado pela lei estadual 21.705 para que as cidades intensifiquem as ações de conscientização e incentivo à adoção responsável de animais domésticos.

“Durante o evento teremos animais para adoção que foram resgatados pela ambulância do Crar e também daremos orientações sobre guarda responsável e cuidados com os pets”, explicou o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna, Edson Evaristo.

Setembro Caramelo

Caramelo é o apelido carinhoso dos cães sem raça definida que têm essa coloração e normalmente são vistos soltos nas ruas. A Rede de Proteção Animal vai levar 7 cães caramelos para adoção gratuita durante o evento deste sábado (20).

Além da adoção, também serão oferecidos os serviços gratuitos de microchipagem de cães e gatos, cadastro dos moradores no site da Rede de Proteção Animal, orientações sobre zoonoses e guarda responsável, agendamentos de castrações nos mutirões da Prefeitura de Curitiba, e auxílio para o agendamento de consultas gratuitas no Hospital Veterinário Municipal.

Serviço

Data: Sábado (20/9), das 9h às 14h



Local: Mercado Municipal Capão Raso, Rua Otto Cabel, 51, em frente ao Terminal Capão Raso, Novo Mundo.