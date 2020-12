Depois de alguns dias de calor, Curitiba e região terão um dia com temperaturas bem mais amenas, com possibilidade de chuvas ao longo de todo o sábado (5). Na sexta choveu forte e a área de instabilidade permanece sobre a região, garantindo a umidade no final de semana todo. Os termômetros não devem registrar mais do que 19ºC de máxima, com mínima podendo chegar a 14ºC. NO litoral a variação nas temperaturas é de 18ºC a 25ºC.

Segundo o meteorologista Lizandro Jacobsen, do Simepar, “a manhã deste sábado é de chuva em várias cidades da “metade sul” do Paraná. Chove com um pouco mais de intensidade nas proximidades das áreas de divisa com Santa Catarina e de fronteira com os países vizinhos; aliás, é do Paraguai que se deslocam chuvas mais fortes e acompanhadas de trovoadas”, contou.

Na faixa norte do Estado há bastante nebulosidade, porém sem registro de chuva significativa pelos sistemas de monitoramento do Simepar. “No sábado o tempo continua instável no Paraná. Com umidade e calor favorecendo a formação de nuvens de chuva a partir do Mato Grosso do Sul e Paraguai, chuvas ocorrem várias vezes ao dia. No leste do Estado também se espera uma influência da circulação dos ventos com umidade do mar, ou seja, fica com muitas nuvens e alguma precipitação”.

Neste domingo ainda há umidade e calor de regiões mais ao norte até o Paraná. Há um favorecimento ainda para nebulosidade e chuvas no estado. Setores mais ao norte e leste um pouco mais instáveis e favoráveis para chuva. Em relação as temperaturas é esperado uma elevação mais lenta por conta da nebulosidade e chuvas em grande parte do estado.

Chuvas se prolongam

A época chuvosa, conforme previsão feita na semana passada, se estende por mais alguns dias. Segundo o Simepar, o Paraná, em especial a faixa leste, incluindo Curitiba, seguem com instabilidade e chuvas até pelo menos quarta-feira, em especial nos períodos vespertinos (à tarde). Dali em diante as temperaturas se elevam.