Cidade da Grande Curitiba abre PSS para contratar médicos; salário é de R$ 16 mil

A Prefeitura de Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), abriu um Processo Seletivo Simplificado (PSS) com duas vagas para o cargo de médico da família. O salário é de R$ 16.391,34.

As inscrições para o PSS são gratuitas, iniciam nesta terça-feira (15) e vão até 29 de julho. A contratação tem prazo de 6 meses. As informações sobre o processo foram divulgadas no edital nº 038/2025. Além das duas vagas, há cadastro reserva.

O candidato deve realizar o cadastro para a vaga em duas modalidades: online ou presencialmente. Na modalidade online, o candidato deverá acessar site do processo, selecionar o estado do Paraná, depois o município de Campo Magro e, em seguida, selecionar o tipo do processo “PSS MÉDICO DA FAMÍLIA” e, no campo “motivo’’ inserir a palavra “INSCRIÇÃO PSS”. Também é necessário inserir os documentos exigidos no edital em formato PDF e totalmente digitalizados.

Já para a inscrição presencial, o candidato deverá levar toda a documentação exigida no edital até o setor de protocolo da Prefeitura Municipal, bloco 2 na Rodovia Gumercindo Boza, nº 20.823, Km 20, Centro – Campo Magro/PR. A entrega presencial dos documentos acontece das 8 horas às 11h45 e das 13 horas às 16h45.

PSS para médico em Campo Magro tem prova escrita e prova de títulos

Os candidatos deverão passar por duas etapas: prova escrita e prova de títulos. A prova escrita será aplicada em 24 de agosto de 2025, das 09h às 12h na Escola Municipal João Menegusso Filho (Rua Maranhão, nº 795, bairro Jardim Cecília – Campo Magro/PR).

Os portões serão abertos às 8h20 e fechados pontualmente às 8h50. O conteúdo programático da prova pode ser acessado no edital “Concursos e Processos Seletivos” disponíveis no site da Prefeitura de Campo Magro.