Motorista sobrevive a engavetamento grave na BR-376

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O motorista de um carro que seguia pela BR-376, no Contorno Sul de Curitiba, ficou prensando entre dois caminhões no início da tarde desta segunda-feira (14). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele teve ferimentos leves. Os motoristas dos outros veículos saíram ilesos.

O acidente ocorreu no km 605, por volta das 13h. Segundo a PRF, o carro que ficou prensado estava atrás de um caminhão quando foi surpreendido por uma outra carreta que vinha logo atrás.

+ Leia mais Mãe e filha são resgatadas de cárcere privado em apartamento na Grande Curitiba

De acordo com a corporação, o segundo caminhão não conseguiu frear a tempo de evitar o acidente. O carro foi atingido e arrastado contra o caminhão da frente.

Os caminhoneiros não se feriram. De acordo com a PRF, o trânsito chegou a fluir apenas pelo acostamento, mas as pistas foram totalmente liberadas por volta das 14h30.