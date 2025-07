Mãe e filha mantidas em cárcere privado são resgatadas após bilhete de socorro

Mãe e filha foram resgatadas de cárcere privado pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) no último sábado (12), em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). As vítimas estavam amarradas pelas pernas e sendo mantidas presas em um apartamento.

A operação foi realizada depois que um vizinho encontrou bilhetes pedindo socorro e acionou a polícia. A autoria dos bilhetes ainda está sendo apurada. O suspeito foi preso em flagrante.

Quando chegaram no local, os policiais conversaram com um morador que relatou ter encontrado os bilhetes e conduziu os policiais até o apartamento indicado. Ao entrarem no imóvel, os agentes se depararam com as vítimas amarradas pelos pés em cadeiras em um quarto. Elas informaram estar em situação de cárcere desde a última quinta-feira (10).

Homem responsável por cárcere privado foi preso em flagrante

O autor do cárcere estava em casa e pulou para um apartamento vizinho quando os policiais chegaram. Com o apoio de outro morador, que também é policial militar, as equipes entraram no imóvel e localizaram o indivíduo, preso em flagrante. Durante a ação, uma mochila contendo cintas plásticas, fitas adesivas, ferramentas, o celular de uma das vítimas e R$ 2,7 mil em dinheiro foram apreendidos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar atendimento médico às vítimas, que foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pinhais. Após a liberação médica, elas foram acompanhadas até a delegacia da Polícia Civil do Paraná (PCPR).