Curitiba recebe exposição interativa “Solfejo”, que já encantou São Paulo e Rio

“Solfejo”, do artista carioca Felippe Moraes, chega à capital paranaense depois de encantar mais de 40 mil pessoas em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. A partir de 15 de julho, os curitibanos poderão mergulhar em um universo onde som, samba e cosmologia se entrelaçam em uma experiência sensorial completa.

A exposição, que segue até 21 de setembro com entrada gratuita na Caixa Cultural Curitiba, reúne 38 obras que transitam entre instalações interativas, luzes de néon, caixas de luz e fotografias de ondas sonoras.

“Solfejo foi pensada como uma exposição de arte total, incluindo o design gráfico, a iluminação, a expografia e a relação coesa entre as obras. Vamos contando uma história e apresentando narrativas ao redor das criações, baseada em pesquisas de muitos anos, partindo da consulta de outros pensadores, de séculos e milênios atrás”, comenta Felippe Moraes.

O título da mostra não foi escolhido por acaso. Solfejo é a técnica musical de leitura cantada das notas, que aqui se transforma em metáfora para a organização de ideias e saberes diversos. “Em Solfejo, organizo pensamentos de diversas áreas do conhecimento para levantar questões que dizem respeito à condição humana. Aqui, a arte contemporânea nos permite falar de matemática, física, espiritualidade, misticismo, história e cultura. Todas através da música”, completa Moraes.

Com curadoria de Marc Pottier, curador do Museu Oscar Niemeyer, a exposição traz obras que provocam reflexão e encantamento. Entre os destaques está a série “Samba Exaltação” (2021), uma homenagem ao samba e ao Carnaval através de fotografias em backlight e letreiros com versos de sambas históricos.

Para quem gosta de interatividade, a instalação “Solaris Discotecum” (2023) é um convite irrecusável: uma pista de dança cósmica iluminada por constelações em néon, onde o público pode dançar literalmente com os planetas e as estrelas.

A exposição propõe um diálogo entre arte contemporânea, ciência e espiritualidade, cruzando fronteiras do conhecimento e oferecendo uma experiência que vai além do visual. É um convite para sentir, pensar e se emocionar através da arte.

Serviço

[Exposição] Solfejo – Felippe Moraes

Local: CAIXA Cultural Curitiba, Galeria Mezanino – Rua Conselheiro Laurindo n° 280, Centro

Abertura: 15 de julho, às 19h

Visitação: 15 de julho a 21 de setembro de 2025

Horário: terça a sábado, das 10h às 20h, domingos e feriados das 10h às 19h

Classificação: Livre

Entrada gratuita

Acesso para pessoas com deficiência

Mais informações: Site Curitiba | CAIXA Cultural | Instagram @caixaculturalcuritiba | (41) 3041-2165