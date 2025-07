Festival de Inverno em Curitiba terá comida boa e muita diversão

O Inverno Curitiba 2025 terá como destaque no próximo mês o 13º Festival de Inverno do Centro Histórico. Organizado pela Rede Empresarial do Centro Histórico e prefeitura de Curitiba, o evento vai oferecer boa gastronomia e diversão nos dias 2 e 3 de agosto na Praça João Cândido, mais conhecida por cartões-postais, o Palácio Belvedere e as Ruínas de São Francisco.

Durante os dois dias, o Festival de Inverno vai reunir em uma feira gastronômica estabelecimentos que integram a Rede e convidados. Serão comercializados pratos e quitutes da culinária paranaense com preços e sabores variados, bem como cervejas artesanais. Além disso, atrações culturais irão entreter o público com música, danças folclóricas e apresentações voltadas às crianças tanto no palco das Ruínas de São Francisco como na própria Praça João Cândido.

O 13º Festival de Inverno do Centro Histórico e toda a programação do Inverno Curitiba 2025 integram as ações do projeto Curitiba de Volta ao Centro, de redesenvolvimento da região central da cidade.

Maria Bonamigo, presidente da Rede, conta que neste ano o Festival de Inverno terá como tema “Sementes do Futuro”,

“Estamos muito felizes em poder proporcionar ao público um Festival de Inverno repleto de atrações em uma das praças mais bonitas do nosso centro histórico. Como o Curitiba de Volta ao Centro, as ações da Rede buscam promover a ocupação permanentemente da região. Também será uma ótima oportunidade de moradores e turistas saborearem pratos de várias regiões do Brasil e do mundo que influenciam a gastronomia curitibana e conhecer toda a diversidade de opções ofertadas por estabelecimentos que integram a Rede”, reforça Maria Bonamigo.

Rede

Criada em 2012, a Rede Empresarial do Centro Histórico reúne hoje 12 estabelecimentos do Centro e do São Francisco, atuando em conjunto para fortalecer o comércio da região.

“A Rede nasceu da percepção dos empresários que, unidos, podemos compartilhar informações e articular por mudanças que beneficiem seus membros, a região central de Curitiba e a comunidade em geral’, salienta a presidente da Rede.

Além do Festival de Inverno, a entidade promove em outubro o Centro Histórico Divertido, programação especial para crianças, com espetáculos, oficinas criativas, contação de história, brincadeiras e outras atividades lúdicas no Memoria de Curitiba, estabelecimentos que integram a Rede e por todo o calçadão do Largo da Ordem.

Conheça os estabelecimentos que integram a Rede Empresarial do Centro Histórico

A Ostra Bêbada (Rua Desembargador Ermelino de Leão, 95, Centro)



Alchemia Bar (Avenida Jaime Reis, 40, São Francisco)



Bar do Alemão (Rua Dr. Claudino dos Santos, 63, São Francisco)



Casa do Fumo (Rua Saldanha Marinho, 46, Centro)



Espaço Fantástico (Rua Trajano Reis, 41, São Francisco)



Grazie! Caffè (Rua 24 horas/Rua Visconde de Nacar, s/n, Centro)



Hotel Blumenau (Ru Inácio Lustosa, 161, São Francisco)



Jeito Mineiro (Rua Riachuelo, 102, sobreloja, Centro)



Jokers (Rua São Francisco, 164, Centro)



Oriente Árabe (Rua Kellers, 95, São Francisco)



Palco dos 5 Sentidos (Rua Barão do Rio Branco, 438, Centro)



Quintal do Monge (Rua Dr. Claudino dos Santos, 24, São Francisc o

