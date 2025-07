Tamo Junto Com… vai ajudar fundação que faz exame importantíssimo em Curitiba

Sucesso na sua estreia, o projeto da Tribuna “Tamo Junto Com…” chega ao mês de julho à sua segunda edição. Agora a missão é ajudar a Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional (FEPE), instituição que atua no apoio e assistência à infância com o tradicional e importantíssimo teste do pezinho. O projeto é direto: quem comprar uma Tribuna na próxima quarta-feira (16) vai ajudar a instituição, que vai receber diretamente parte de tudo que for arrecadado com a venda das edições da Tribuna.

A Fepe já tem 66 anos de atuação e atualmente conta com 179 profissionais trabalhando por um único propósito: levar qualidade de vida à aqueles que precisam desde o primeiro suspiro. Na sede, localizada próximo ao Jardim Botânico, em Curitiba, é onde se realiza o famoso teste do pezinho, também conhecido como Triagem Neonatal.

Uma das missões da Tribuna do Paraná é a conexão. Colocar na mesma discussão (na mesma sala, na mesma luta) quem precisa de ajuda, com quem pode e quer ajudar. Desta forma, o Tamo Junto Com… vai angariar, além do dinheiro das vendas, tudo que for arrecadado a partir dos QR Codes especiais do projeto para a FEPE, instituição do mês.

Acridas já conseguiu recursos com o Tamo Junto Com…

Na sua primeira edição o Tamo Junto Com…foi com a Acridas e o sucesso foi nítido. “As pessoas compraram a ideia, ajudaram como podiam naquele momento e a venda de jornais nas bancas foi muito boa. Conseguimos juntar um dinheiro importante que vai fazer a diferença no dia-a-dia de instituições que estão há muito tempo lutando por quem mais precisa em Curitiba Agora vamos atender a Fepe, que é uma das mais respeitadas entidades de cuidado com as nossas crianças”, disse Eduardo Luiz Klisiewicz, coordenador de Conteúdo da Tribuna do Paraná.

>> Tamo Junto com a Acridas: um lugar de fé e esperança em Curitiba

Uma missão nobre, que representa a essência da Tribuna em ajudar as pessoas por intermédio do jornalismo empático, de serviço. “Este projeto coloca toda a empresa à disposição dessa missão, além de convidar a sociedade a ajudar a quem mais precisa”, disse a diretora da unidade de Jornais do GRPCOM, Ana Amélia Filizola.

Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Para o idealizador do projeto, o coordenador de tecnologia da Tribuna, Rafael Maia, os leitores da Tribuna têm uma força incomparável. “A Tribuna sempre esteve junto com seus leitores para informar e também para lutar por aquilo que eles precisam. A gente espera usar a força de mobilização que temos junto aos nossos leitores para fazer uma transformação social de verdade. O Tamo Junto Com… espera retornar a essas instituições o bem que elas fazem para a sociedade”, concluiu.

Como funciona o Tamo Junto Com…?

Parte da renda com a venda dos exemplares da versão impressa da Tribuna será destinada para a instituição atendida no período. Também as doações feitas direto no QR Code promocional distribuído nas redes sociais e nas páginas da Tribuna serão repassadas diretamente à instituição.

Quer participar?

Que tal indicar uma instituição para participar? Se você quiser sugerir uma ONG ou entidade (que esteja legalizada), que ajuda quem precisa, mande sua indicação com nome e contato para o WhatsApp dos Caçadores de Notícias: 41 9683-9504.