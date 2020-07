A pandemia do novo coronavírus fez com que 30 casas de repouso de Curitiba chegassem a uma situação de emergência. E para ajudar cerca de 400 idosos que moram nessas casas lares, a Promotoria de Justiça de Proteção à Pessoa Idosa e a plataforma Senior Online iniciou a campanha Proteja os Idosos. O valor será repassado integralmente as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).

Nessas casas de idosos que estão em situação crítica, a falta de recursos para compra de EPI’s é o problema mais recorrente. Há também falta de cuidadores, já que muitos funcionários precisaram ser afastados com sintomas da doença. Para resolver esse cenário, a campanha “Proteja os Idosos” pretende arrecadar R$ 37 mil.

As doações serão feitos por uma plataforma on-line, https://benfeitoria.com/protejaosidosos, onde será possível realizar doações via cartão de débito ou crédito. A plafaforma também dispões de um e-mail, em que podem ser fornecidas informações para quem optar por transferência bancária. O valor inicial para as doações é de R$ 10.

Para a promotora de justiça da 2ª Promotoria de Justiça de Proteção à Pessoa Idosa no MPPR, Cynthia Maria de Almeida Pierri, a situação é crítica e exige mobilização rápida. “Apesar de particulares, essas instituições não tem recursos de sobra”, esclarece.

De acordo com a diretora da Senior Online, Paula Loyola Gomes, a pandemia pode levar a um cenário crítico em Curitiba. “Direcionamos nosso apelo à população paranaense: a questão é séria e exige solidariedade, uma vez que essas ILPIs estão trabalhando no limite, com falta de EPIs e limitação de recursos humanos qualificados”, comenta.