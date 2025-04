Campanha de vacinação contra a gripe começa em maio nas escolas de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e as escolas municipais de Curitiba darão início à campanha de vacinação contra a gripe no dia 5 de maio. As vacinas serão aplicadas às quintas e sextas-feiras.

Para participar da vacinação, os estudantes deverão apresentar a autorização assinada pelos pais ou responsáveis, enviada previamente pela escola. Os pais ou responsáveis poderão acompanhar a aplicação da vacina.

“Os pais ou responsáveis que autorizarem a vacinação não precisam estar presentes, mas podem sim acompanhar os filhos se quiserem. Especialmente os menores, que se sentem mais tranquilos com a família”, explicou o secretário municipal da Educação, Jean Pierre Neto.

Segundo o secretário, o detalhamento da campanha será repassado às unidades de ensino em breve. Para os demais públicos, a prefeitura disponibiliza a vacina contra a gripe em 109 unidades de saúde. Informações sobre os imunizantes disponíveis, endereços e horários de funcionamento podem ser consultadas na plataforma Imuniza Já Curitiba.

Campanha de vacinação já acontece em escolas em todo o Paraná

Desde 14 de abril, estudantes das redes pública e privada do Paraná já podem atualizar suas carteiras de vacinação. A ação, realizada pelas secretarias da Educação (Seed) e da Saúde (Sesa), acontece até o dia 31 de maio.

Além da vacina contra a Influenza, a campanha visa ampliar as coberturas vacinais contra a Febre Amarela, a Covid-19 e também reforçar a imunização contra o HPV. No Paraná, cerca de 2,4 milhões de estudantes estão matriculados na rede pública de educação básica.

Para receber as vacinas, os estudantes devem apresentar o termo de consentimento assinado pelos pais ou responsáveis, além da carteirinha de vacinação, que será avaliada pela equipe de saúde.