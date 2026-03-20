Camisas autografadas do Athletiba vão ajudar a construir ala infantil de hospital

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O clássico Athletiba deste domingo (22/3) na Arena da Baixada vai além da rivalidade em campo. A partida entre Athletico e Coritiba será palco do lançamento de uma campanha beneficente em prol da construção da nova ala pediátrica do Hospital de Clínicas da UFPR, o HCzinho.

A iniciativa une os três times: Athletico, Coritiba e Paraná Clube, além da prefeitura e da UFPR, em uma mobilização que celebra os 333 anos de Curitiba.

O ponto alto da ação são 33 camisas exclusivas – 11 de cada equipe curitibana – autografadas pelos jogadores e com um detalhe especial: o número 333 estampado no lugar da numeração tradicional. Para concorrer ao sorteio dessas peças únicas, basta fazer uma doação de qualquer valor via PIX pelo site oficial camisetas.hczinho.com. Os sorteios acontecerão nas quatro semanas seguintes, com toda a renda destinada ao hospital.

Ação especial no Athletiba deste domingo

Antes da bola rolar, às 16h, um árbitro “especial” entrará em campo com uma placa de substituição exibindo o número 333, em alusão ao aniversário da cidade. Os jogadores de Athletico e Coritiba também entrarão em campo usando camisas com o selo comemorativo, e as torcidas serão convidadas a entoar os “Parabéns pra Você” para Curitiba.

A união dos clubes em torno da causa reforça o papel social do futebol. Lucca Bradfield, diretor de Negócios do Coritiba, ressaltou que “o futebol nasce do social” e destacou a importância de apoiar iniciativas que beneficiam a população. Já Mario Celso Petraglia, presidente do Athletico, enfatizou como o clube reflete os valores da cidade: “Curitiba constrói sua história com trabalho, visão, inovação e identidade. O Athletico, há 102 anos, traduz esses mesmos valores dentro e fora de campo”.

Para garantir transparência, a campanha está registrada oficialmente e será auditada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. O valor arrecadado será divulgado em 29 de março, data do aniversário de Curitiba.