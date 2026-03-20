Curitiba recebe Circuito adidas MDR no dia em que completa 333 anos

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A capital paranaense vai ganhar um presente e tanto no dia em que completa 333 anos. No próximo 29 de março, a cidade será palco da etapa curitibana do Circuito adidas MDR, uma corrida que promete agitar as ruas e atrair desde atletas iniciantes até os mais experientes.

Com largada e chegada na Praça Afonso Botelho, no coração da cidade, o evento oferece percursos de 5km e 10km em trajeto plano – perfeito tanto para quem busca performance quanto para quem quer apenas curtir a experiência. Mas engana-se quem pensa que a festa acaba na linha de chegada.

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O Circuito adidas MDR vai muito além da corrida em si. Após cruzarem a linha de chegada, os participantes poderão aproveitar um verdadeiro festival, com DJs, ativações de marcas e diversas atrações. A Arena contará com espaços como o Itaú Uniclass para gravação de medalhas, tenda de massagem da Dorflex, experimentação de produtos e muito mais.

“A proposta é criar um ambiente vibrante, que incentive os corredores e suas famílias a permanecerem no local e celebrarem juntos o espírito da corrida”, explica a organização. E as comemorações se estendem pela cidade: quem apresentar a medalha ganhará descontos em diversas lojas e restaurantes parceiros nos dias seguintes ao evento.

As inscrições para os 5km estão quase esgotadas, mas ainda há vagas para os 10km, com preços a partir de R$139. Clientes Itaú Uniclass têm 20% de desconto. A retirada dos kits acontece nos dias 27 e 28 de março, na loja adidas do Park Shopping Barigui.

Mais do que uma simples corrida, o Circuito adidas MDR faz parte de um sistema que incentiva a preparação para a Maratona do Rio de 2026. Com etapas em várias cidades do país, o evento une esporte, cultura e entretenimento em uma experiência única.

Então, que tal comemorar o aniversário de Curitiba de um jeito diferente este ano? Coloque seus tênis, prepare-se para a largada e venha fazer parte desta festa nas ruas da cidade. Afinal, não é todo dia que se corre em uma cidade tricentenária.

Serviço:

Circuito adidas MDR – Etapa Curitiba

Data: 29 de março de 2026 (Domingo)

Local: Praça Afonso Botelho (R. Engenheiro Rebouças, 3020)

Horário: a partir das 6h

Inscrições e informações: @circuitoadidasmdr