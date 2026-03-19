Trânsito de Curitiba terá bloqueios para dois shows e corrida de rua

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Curitiba se prepara para um fim de semana agitado com eventos que prometem movimentar diferentes regiões da cidade. A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) montou um esquema especial para garantir a fluidez do trânsito e a segurança de todos.

Na sexta-feira (20/03), o Calçadão da Rua XV de Novembro será palco do show da banda Jovem Dionísio. Com público estimado de 5 mil pessoas, o evento acontece das 17h à meia-noite, com início do show às 20h. Para isso, haverá bloqueio na Rua Ébano Pereira com Rua Cândido Lopes.

Já no sábado (21/03), é a vez do sertanejo tomar conta da cidade com o show “Cê Tá Doido” no Estádio Durival Britto e Silva. Com expectativa de 17 mil pessoas, o evento ocorre das 15h à meia-noite. Os bloqueios incluem a Rua Pedro de Araújo Franco, entre Engenheiro Rebouças e Dario Lopes dos Santos, além de bloqueio parcial de uma faixa na Rua Engenheiro Rebouças, em frente ao estádio.

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O domingo (22/03) será dedicado aos esportistas com a 1ª Etapa do Circuito Curitiba de Corridas de Rua 2026. A largada acontece às 6h na Praça Nossa Senhora de Salete, na Avenida Cândido de Abreu, reunindo cerca de 6 mil atletas. O evento afetará diversas vias do Centro Cívico e São Francisco, com trajetos de 5km e 10km.

A SMDT recomenda que os motoristas evitem as áreas afetadas durante os horários dos eventos, busquem rotas alternativas e redobrem a atenção ao circular pela cidade. Agentes e monitores estarão presentes nos locais para orientar o trânsito e garantir a segurança de todos.