Um caminhoneiro utilizou a área de escape da BR-376 no último sábado e evitou uma grande tragédia. O trecho de Serra do Mar, em Guaratuba, estava congestionado e a decisão correta do motorista evitou um grande engavetamento no trecho perigoso da rodovia, que liga Curitiba ao estado de Santa Catarina.

As imagens da câmera de segurança instalada no quilômetro 667,3 da BR-376, sentido Santa Catarina, mostram que o trânsito estava intenso, completamente congestionado, quando o motorista utilizou os últimos metros possíveis para utilizar o equipamento de segurança viária e parar o caminhão, que estava carregado com 12 toneladas de produtos diversos.

O flagra ocorreu na tarde de sábado e, por sorte, ninguém ficou ferido. O caminhão só parou por completo após percorrer 50 metros dentro da área de escape instalada na BR-376.

Mais uma vida salva! 🙌🏻



🚛Neste sábado (13), a Arteris Litoral Sul registrou uma entrada na Área de Escape do km 667,3 da BR-376/PR, em Guaratuba, sentido Santa Catarina. O caminhão com 12t de diversos adentrou 50m no dispositivo após apresentar pane nos freios.@ANTT_oficial pic.twitter.com/9yX9XnQJBg — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) January 13, 2024

