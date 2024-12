Caminhoneiro é preso na RMC por ficar 24 horas sem dormir

Um motorista foi preso na noite desta sexta-feira (28), na BR-116 em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, por estar dirigindo um caminhão há mais de 24 horas sem dormir, em descumprimento ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O homem estava acompanhado de seu filho de 10 anos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) que realizava fiscalização no km 125, o homem de 45 anos que conduzia um caminhão carregado de mamão foi abordado na rodovia. Na análise do disco do cronotacógrafo (equipamento obrigatório que registra distância, velocidade e tempo de direção de veículos de transporte de carga e de passageiros), mostrou que o motorista dirigia há mais de 24 horas sem descanso suficiente.

A viagem teria iniciado próximo a cidade de Serra, no Espirito Santo, no dia 26 de dezembro, fazendo apenas três pequenas paradas, de no máximo uma hora. O destino seria o Rio Grande do Sul. No veículo foram encontradas cartelas de “corujão”, um suplemento alimentar a base de cafeína, muito comercializado em estabelecimentos ao longo das rodovias. Além disso, foi constatado que o condutor estava sem registro de exame toxicológico, sendo também autuado pela infração.

A lei prevê que o motorista de caminhão deve descansar pelo menos 11 horas a cada 24 horas de direção, com pelo menos 8 horas de forma ininterrupta. O descumprimento dessa regra aumento o risco de acidentes causados pelo sono e por falta de atenção.

Currículo extenso

Segundo a PRF, esse mesmo veículo foi autuado 43 vezes em 2024,sendo que a maiorias das infrações foram por excesso de velocidade. Após os procedimentos administrativos, a Polícia Rodoviária Federal escoltou o caminhão até um posto de combustível para que o condutor efetuasse o repouso necessário. Pela infração, o infrator recebeu multa de natureza média no valor de R$ 130,16 e tem o veículo retido até que o motorista realize o descanso de 11 horas exigido por lei.