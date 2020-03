Atenção você, que está pensando em descer para o Litoral do Paraná pela BR 277. A Ecovia informa que houve um tombamento de caminhão no KM 40, na Serra do Mar, sentido Paranaguá. As equipes ainda estão em deslocamento até o local. Não houve bloqueio total da via, apenas parcial. No entanto o tráfego é lento e exige paciência dos motoristas.

A concessionária está avisando do acidente no pedágio. Ainda não há mais detalhes sobre feridos. O caminhão que tombou levava um container.

O trânsito no sentido oposto, destino Curitiba, está fluindo normalmente, apenas com lentidão pela curiosidade dos motoristas.