Caminhão tomba e motorista morre na BR-116, em Curitiba

Um acidente grave envolvendo um caminhão provocou a morte de uma pessoa no início da noite deste domingo (12), na BR-116, na região de Curitiba. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão tombou fora da pista, na altura do km 118, no sentido Curitiba.

O acidente grave não provocou interdição na pista. Uma equipe da PRF foi até o local para realizar a perícia do acidente. A vítima fatal, motorista do veículo, será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Ele tinha 23 anos.