Caminhão tomba e bloqueia alça de acesso da Linha Verde, em Curitiba

Um caminhão carregado com 30 toneladas de soja tombou na alça de acesso da Linha Verde, na tarde desta sexta-feira (31). O veículo segue no local e a via está interditada, sem previsão de liberação antes da meia-noite.

O motorista do caminhão fazia o retorno para pegar a BR-277 quando a carga se deslocou durante a curva. Como os grãos se espalharam na pista contrária, a Guarda Municipal precisou bloquear os dois sentidos da alça de acesso.

Quem segue pela Avenida Prefeito Lothário Meissener não consegue entrar na Linha Verde. Já quem está na Linha Verde não consegue fazer o retorno para acessar a rodovia.

Não há informações sobre vítimas e a Guarda Municipal trabalha na ocorrência.

