Um caminhão que seguia pela Linha Verde (BR-476) tombou na alça de acesso à BR-277, em Curitiba. O acidente, que aconteceu por volta das 11h30 desta sexta-feira (25), bloqueou o trânsito na região do Jardim Botânico para os motoristas que trafegam do bairro para a Linha Verde. Agentes da Setran estão no local para orientar o trânsito. Por volta das 13h, a alça no sentido BR 476 – Jardim Botânico foi liberada aos motoristas, mas o acesso ao sentido contrário permanecia bloqueado.

De acordo com o Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista que dirigia o caminhão teve apenas ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital para passar por exames. No veículo, ele transportava uma carga de 25 toneladas de batata pré-frita congelada para a cidade de Blumenau, em Santa Catarina.

Sem correr

Segundo testemunhas, o acidente não teria sido provocado por excesso de velocidade do caminhão, como relatam pessoas que presenciaram o tombamento, como os policiais militares que estavam em uma viatura que seguia logo atrás do veículo, no momento do acidente.

Para evitar a perda da carga congelada, outro caminhão chegou ao local pouco depois das 13h, para fazer o trasbordo das caixas de batata pré-frita.

Veja fotos feitas no local do acidente