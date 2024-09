Caminhão sem freios tomba ao usar área de escape na BR-376; VÍDEO

Um caminhão com falha no sistema de freios precisou entrar rapidamente na área de escape da BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, para evitar um acidente na noite de domingo (22).

Conforme informações da Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, a situação aconteceu por volta das 21h40, na área de escape que fica no km 671,7, na pista sentido Santa Catarina.

Por conta da alta velocidade em que estava, o caminhão tombou após entrar no espaço. O momento foi registrado por câmeras de monitoramento da concessionária. Assista:

No vídeo também é possível ver que o veículo precisou entrar rapidamente na frente de outro caminhão.

A carreta estava transportando 13 toneladas de plásticos filme Stretch. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?