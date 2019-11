Uma família recebeu uma ‘visita’ inesperada no final da tarde desta sexta- feira (29) no Jardim Cristina II em Colombo, Região Metropolitana de Curitiba. Um caminhão que estava estacionado na Rua Palotina, perdeu o freio e desceu a rua desgovernado. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações de populares, o caminhão fez um movimento chamado ‘L’, o que fez com que a carroceria atingisse a fachada de uma casa. De acordo com informações da Polícia Militar do 22.º Batalhão, foi a própria dona da casa que chamou a polícia. Segundo populares, o motorista mora na região e costuma deixar o veículo estacionado nas proximidades.

Ainda conforme a Polícia, o motorista não tinha sinais aparentes de embriaguez. Tanto a proprietária quanto o motorista foram orientados pelos agentes e o veículo retirado do local por conta própria.

* Colaboração de Rodrigo Cunha