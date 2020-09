Um acidente envolvendo dois caminhões na BR-376, na altura do km 673, em Guaratuba provocou a interdição total da pista no sentido Santa Catarina, no início da tarde desta sexta-feira (4). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos caminhões, que estava carregado com cimento, tombou e acabou pegando fogo, espalhando fumaça preta pela região.

Por volta das 19h10, a rodovia seguia totalmente bloqueada, com mais de 25 quilômetros de congestionamento, desde o posto da PRF. Ainda de acordo com a polícia, neste horário havia muita neblina e fumaça no trecho da rodovia que passa pela Serra do Mar.

Segundo informações do telejornal Boa Noite Paraná, da RPC, a pista foi liberada pouco antes das 19h30. Mas o congestionamento segue na rodovia.

Feridos

O acidente deixou duas pessoas feridas, os dois motoristas dos caminhões. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, uma em estado moderado e outra com escoriações.

O incêndio foi controlado pelos bombeiros. Segundo a PRF, antes da liberação da pista, é preciso retirar toda a carga de cimento que foi espalhada pelo acidente.