Caminhão mega arqueado com 2,14 metros na traseira é flagrado na Grande Curitiba

Um caminhoneiro foi abordado na noite de terça-feira (27), por policiais rodoviários federais na BR-116, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Ao verificarem o veículo e as documentações, os agentes verificaram nove infrações.

Segundo a PRF, na fiscalização, a equipe comprovou suspensão alterada (com 2,14 metros de altura), sistema de iluminação alterado, disco do tacógrafo vencido, tacógrafo irregular, motorista sem habilitação e mais infrações. Veja abaixo a lista completa de infrações cometidas, de acordo com a polícia.

Suspensão alterada (2,14 m); Sistema de iluminação alterado; Disco do tacógrafo vencido; Tacógrafo irregular; Motorista sem habilitação; Equipamentos instalados irregularmente; Escapamento com a descarga livre; No documento consta placa Mercosul, mas na fiscalização ele ainda usava a placa antiga e dobrada, para não ser pego nos radares; Sem a placa dianteira.

Foto: Divulgação/PRF Foto: Divulgação/PRF

Caminhão recolhido

Diante das irregularidades, o veículo foi retido e recolhido ao pátio. Quanto ao motorista, ele vai precisar regularizar as infrações para poder retirar o caminhão do pátio.

