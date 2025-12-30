Caminhão enroscado na BR-277 motiva bloqueio total de faixa sentido litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um caminhão tombou e ficou apoiado no canteiro central de concreto na BR-277, no sentido Litoral do Paraná, na manhã desta terça-feira (30/12). O acidente aconteceu no quilômetro 39 da rodovia, em um trecho localizado no município de Morretes.

Com o tombamento, uma das faixas precisou ser totalmente interditada, sendo liberada apenas às 14h20. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) um guindaste foi acionado para realizar o destombamento do veículo.

A concessionária EPR Litoral Pioneiro informou que, enquanto o atendimento segue no local, o tráfego flui apenas pela faixa da direita e pelo acostamento. Por volta das 12h04, o congestionamento já alcançava cerca de dois quilômetros no trecho.

Apesar do impacto do acidente e da interdição parcial da via, não houve registro de feridos. A carga transportada pelo caminhão não foi informada até o momento. Equipes da concessionária e da PRF permanecem no local orientando os motoristas e monitorando a situação.

