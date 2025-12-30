Virada do Ano tem alerta vermelho para chuvas intensas na RMC e no Litoral do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta terça-feira (30/12), um alerta vermelho para chuvas intensas válido até a manhã desta quarta-feira (31/12). O aviso atinge o Litoral do Paraná e se estende pela Região Metropolitana de Curitiba, incluindo municípios como Piraquara e Campina Grande do Sul.

De acordo com o Inmet, as precipitações podem ultrapassar 60 mm por hora ou 100 mm ao longo do dia, o que eleva significativamente o risco de alagamentos severos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, especialmente em áreas vulneráveis ou com histórico de ocorrências semelhantes.

Além do alerta vermelho, o Paraná também está sob outros dois níveis de atenção. A faixa, que inclui Curitiba, o Sul e parte do Oeste, está sob alerta laranja, indicando perigo para chuvas intensas, ventos fortes e possibilidade de transtornos urbanos.

Já o restante do território paranaense permanece sob alerta amarelo, com previsão de chuva moderada a forte em pontos isolados.

Previsão do tempo na hora da virada no litoral

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade deve continuar ao longo da quarta-feira. A atuação de uma área de baixa pressão sobre o Sul do Brasil, associada à umidade vinda do oceano, mantém condições favoráveis à formação de nuvens carregadas.

Na noite da virada do ano, Curitiba pode registrar pancadas de chuva fracas e isoladas, principalmente entre 22h e meia-noite. Os volumes previstos são baixos, inferiores a 1 mm, mas não se descarta a ocorrência de rajadas de vento e aumento da nebulosidade. Mesmo com a chuva, o calor persiste. A máxima prevista para a capital é de 29 ºC.

