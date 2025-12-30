Mega adutora rompe em Guaratuba e deixa população sem água até a Virada do Ano

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Água só ano que vem??

A Sanepar identificou, na noite desta segunda-feira (29/12), o rompimento de uma adutora de grande porte em Guaratuba, no Litoral do Paraná. O problema interrompeu o abastecimento de água em ao menos 13 bairros da cidade e a normalização do serviço deve ocorrer apenas na madrugada desta quarta-feira (31/12).

Segundo a companhia, equipes técnicas foram mobilizadas ainda durante a noite para atuar no reparo. Apesar disso, a complexidade da operação faz com que a falta de água persista por mais de 24 horas.

Podem ser afetadas as regiões do Centro, Canela, Vila Esperança, Brejatuba, Aeroporto Mirim, Piçarras, Cohapar, Jiçara, Eliana, Nereidas, Coroados, Figueira e Carvoeiro.

Por que a demora?

A adutora rompida é responsável por transportar a água tratada da estação até os reservatórios que abastecem a cidade. Por se tratar de uma das principais estruturas do sistema, o reparo exige uma operação técnica complexa, que vai além do simples conserto do ponto danificado.

A profundidade da tubulação, o risco de atingir outras redes subterrâneas e o peso das peças, geralmente feitas de ferro fundido, exigem equipamentos específicos e equipes especializadas. Por isso, o trabalho envolve logística reforçada e apoio externo.

De acordo com a Sanepar, as equipes trabalharam durante toda a madrugada e contam com suporte aéreo e escolta da Polícia Militar. Para agilizar o reparo, insumos estão sendo transportados até Guaratuba por helicóptero.

Em nota, a companhia informou que o fornecimento de água segue interrompido nesta terça-feira e que a retomada ocorrerá de forma gradual, começando pelos bairros mais próximos aos reservatórios e avançando para outras regiões ao longo da madrugada de quarta-feira (31/12).

Está sem água? RECLAME!

Diante da intervenção de grande porte, a Sanepar orienta os moradores a utilizarem a água de forma consciente, priorizando o consumo humano e a higiene. Atividades que demandem grande volume devem ser evitadas até a normalização do sistema.

Em caso de dúvidas, os moradores podem entrar em contato pelos canais de atendimento da Sanepar: telefone 0800 200 0115, WhatsApp (41) 99544-0115 ou pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br. Para agilizar o atendimento, é recomendado ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula.

