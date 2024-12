Caminhão desce de ré e bate em outros dois na BR-376

Um acidente envolvendo três caminhões interditou parcialmente a BR-376 no início da tarde desta terça-feira (03), em Guaratuba, na região da Serra do Mar. Um caminhão perdeu velocidade e voltou de ré no trecho do km 667, na subida da serra, próximo da região da Curva da Santa.

O caminhão em ré colidiu com outros dois caminhões que passavam pela rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve registro de vítimas no local.

Viaje com segurança

A concessionária Autopista Litoral Sul, que administra o trecho, orienta os motoristas para que planejem seu deslocamento, trafeguem com segurança e respeitem a velocidade da via, especialmente nos locais de obras.

As condições de tráfego em todo o trecho administrado pela Arteris Litoral Sul podem ser acompanhadas em tempo real pelo Twitter @Arteris_ALS. Para informações ou solicitações de serviços, basta ligar para 0800 725 1771, que funciona 24 horas por dia.