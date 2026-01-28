Camerata Antiqua de Curitiba toca em Roma e é saudada pelo Papa Leão XIV

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em audiência nesta quarta-feira (28/1), na Sala Paulo VI, no Vaticano, o papa Leão XIV saudou a Camerata Antiqua de Curitiba. O grupo está em turnê internacional na Itália pelas comemorações dos 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé e fez a apresentação de recepção aos fiéis, peregrinos e delegações de diferentes países que acompanharam a audiência papal.

“Dou boas-vindas aos peregrinos da língua portuguesa, especialmente ao grupo musical Camerata Antiqua de Curitiba, no Brasil”, disse o papa, que recebeu os músicos de Curitiba após a audiência para o registro de uma foto oficial.

O Brasil ecoa na praça

A apresentação da Camerata na audiência foi transmitida nos telões instalados na Praça de São Pedro e permitiu que quem passasse pelo local ouvisse obras de Heitor Villa-Lobos e o Hino Nacional Brasileiro.

“A Camerata é um patrimônio da cidade e este foi um dos momentos mais significativos dos 50 anos de trajetória do grupo. Levá-la ao Vaticano, em uma audiência papal, é projetar a música brasileira em um espaço de enorme valor”, disse o prefeito Eduardo Pimentel.

A audiência foi transmitida ao vivo pelo Vatican News, projetando a música brasileira para milhões de espectadores ao redor do mundo.

“Esse momento é resultado de dedicação e de um compromisso contínuo com a difusão da nossa produção artística no cenário internacional”, afirmou o presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Marino Galvão Jr, ao lado da diretora-executiva do Instituto Curitiba de Arte e Cultura (Icac), Juliana Midori. A Camerata é mantida pela Fundação Cultural e administrada pelo Icac.

Destaques da apresentação

Entre os momentos da apresentação esteve a execução do Hino Nacional Brasileiro, recebida com aplausos do público. A regente Mara Campos comentou o significado do momento vivido pelo grupo. “Executar o Hino Nacional diante de milhares de pessoas foi um instante de profunda emoção. Muitas pessoas se sentiram representadas e eu me permiti ir às lágrimas.”

O programa contou com solos da soprano Marília Vargas em obras de Heitor Villa-Lobos, como a Bachiana Brasileira nº 5 e Melodia Sentimental. O repertório incluiu ainda peças que evidenciam diferentes aspectos da música brasileira, como Amazônia, de Paulo Tatit e José Tatit, e O Trenzinho do Caipira, também de Villa-Lobos.

Audiência papal

Em sua mensagem, o pontífice abordou temas como o respeito entre as religiões e o diálogo entre os povos.

Enquanto acompanhavam a fala do papa, os músicos da Camerata permaneceram posicionados no auditório. Para Francisco Freitas, coordenador da Orquestra, a menção do Pontífice conferiu ainda mais significado à experiência. “Quando ouvimos o papa mencionar a Camerata, foi impossível não se emocionar. É um reconhecimento que ultrapassa o campo artístico e toca profundamente cada um de nós”, disse.

Camerata Antiqua de Curitiba se apresenta na audiência com.o Papa Leão XIV. Vaticano, 28/01/2026. Foto: Pedro Ribas/SECOM

Turnê por Roma

A apresentação no Vaticano integra uma turnê da Camerata Antiqua de Curitiba por Roma. A agenda teve início com um concerto na Basílica Papal de Santa Maria Maior, durante celebração em língua portuguesa que integrou as comemorações dos 200 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé, com transmissão ao vivo pelo Vatican News.

A turnê incluiu ainda apresentação na Aula Magna da Sapienza Università di Roma e concerto na Embaixada do Brasil em Roma, reunindo autoridades, representantes do corpo diplomático e convidados.

A turnê italiana ocorre a convite da Embaixada do Brasil junto à Santa Sé, com viabilização pela Lei Rouanet e apoio da Secretaria de Estado da Cultura, patrocínio da Editora FTD e da Via Araucária, além do apoio cultural do Supermercado Festval.

Representante da Via Araucária, João Satolli, que acompanhou a turnê e assistiu às três apresentações, comentou o desempenho do grupo.

“A qualidade musical apresentada em cada apresentação mostra por que o grupo merece estar em espaços como o Vaticano. É um trabalho consistente, que justifica o reconhecimento que a Camerata vem recebendo”, afirmou.