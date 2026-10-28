Câmara arquiva processo de cassação contra vereador filmado quebrando vidro de carro

A Câmara Municipal de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, arquivou o processo de cassação contra o vereador Denys Moraes (PRD). A decisão foi tomada nesta terça-feira (27), após 11 dos 15 parlamentares votarem pelo encerramento do caso por quebra de decoro.

A representação contra Moraes pedia que se analisasse se o parlamentar cometeu quebra de decoro durante um ato político no Centro de Curitiba, quando foi gravado supostamente usando a haste de uma bandeira para quebrar o vidro traseiro de um carro ocupado por um casal.

O caso aconteceu no dia 17 de outubro, durante um ato de apoio ao candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL). A denúncia contra o vereador foi protocolada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) no dia 19 de outubro, após a repercussão das imagens.

Segundo informações do presidente da Câmara, o vereador Fábio Guerra Correa (MDB), conhecido como Ferrugem, visto que a maioria dos vereadores votou pelo arquivamento, não foi necessário criar uma Comissão de Ética para analisar os fatos. Ele destacou que nem ele nem o acusado votaram na sessão.