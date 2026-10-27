MPT recomenda que deputado eleito no Paraná se retrate por fala sobre demitir petistas

Após receber uma denúncia de assédio eleitoral, o Ministério Público do Trabalho no Paraná (MPT-PR) recomendou nesta terça-feira (27) que o vereador de Curitiba e deputado federal eleito Guilherme Kilter publique uma retratação a respeito de declarações nas redes sociais que estimulam a demissão de “petistas” por empresários.

Conforme a recomendação, o parlamentar também deve se abster de “estimular, incitar, orientar e solicitar que empregadores discriminem, dispensem, prejudiquem ou persigam quaisquer trabalhadoras/es por motivo de crença e convicção política” e remover os conteúdos em que o fez de sites, perfis em redes sociais e aplicativos de mensagens.

Caso a recomendação não seja cumprida, poderá dar origem a outras medidas administrativas e judiciais por parte do MPT. Procurado pela Tribuna do Paraná, o vereador afirmou que “não foi notificado de nenhuma recomendação”.

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Kilter pediu a empresários que demitissem trabalhadores que tenham votado no candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais. “Se você precisa fazer um corte de gastos ou uma reestruturação da sua empresa, comece pelos petistas. Eu te garanto que eles serão muito bem cuidados pelo painho Lula fazendo o L e recebendo auxílio do governo. Se você apoia essa ideia, compartilhe esse vídeo pra mais gente demitir um petista”, afirma nas imagens.

Conforme o Ministério Público do Trabalho, a divulgação da retratação deve ocorrer no mesmo perfil e permanecer publicada por cinco dias. A comprovação do cumprimento deve ser enviada no prazo de 48 horas, a contar do horário de recebimento da recomendação, expedida durante a tarde desta terça-feira.