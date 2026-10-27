Vaticano reconhece igreja histórica do Paraná como Basílica Menor

A igreja de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e Santo Inocêncio Mártir, conhecida como Santuário de Tomazina, no Norte Pioneiro do Paraná, recebeu do Vaticano o título de Basílica Menor. Nesta terça-feira (27), ela será oficialmente apresentada como tal em celebração com a presença do cardeal Dom Odilo Pedro Scherer e do bispo da Diocese de Jacarezinho, Dom Antonio Braz Benevente.

A programação começou às 18h, com recepção na Câmara de Vereadores seguida de procissão até a igreja, onde ocorrerá missa com transmissão ao vivo a partir das 19h.

“Uma Basílica é um título especial que a Igreja Católica concede a determinadas igrejas por causa de sua importância religiosa, histórica, litúrgica, artística e pastoral; tudo isso foi levado em consideração. Não significa simplesmente uma igreja grande ou bonita, significa que aquela igreja possui uma missão especial de evangelização, de celebração da fé, de acolhimento do povo de Deus”, afirma o pároco e reitor do templo, padre Marcelo Gonçalves, em vídeo publicado nas redes sociais.

Até esse momento, a igreja detinha o título de Santuário. “O Santuário é uma igreja que recebe muitos peregrinos atraídos por uma devoção especial. Já a Basílica é uma igreja que recebeu da Santa Sé, a autoridade máxima da Igreja, um título de particular dignidade. Nosso templo continua sendo igreja paroquial, continua sendo Santuário, mas agora possui título de Basílica Menor”, explica o sacerdote.

Fundada em 1886, a igreja é conhecida como “Capela Sistina do Norte Pioneiro” devido aos painéis e afrescos produzidos pelo artista alemão Paulo Kohl na década de 1950. O local abriga os restos mortais de Santo Inocêncio, um jovem romano que foi decapitado pelo Império por se recusar a renunciar à fé em Cristo. Ele é considerado um mártir pela Igreja e atrai visitantes para a cidade.

O reconhecimento concedido durante o pontificado do Papa Leão XIV ocorre no ano em que a Diocese de Jacarezinho, na qual a nova Basílica está inserida, completa cem anos. “Cem anos depois de sua criação, uma igreja deste território de missão recebe do sucessor de Pedro um título que manifesta de modo particular sua comunhão com a Igreja universal. Hoje, o Santuário Basílica de Tomazina testemunha, de maneira singular, que a Igreja presente no Norte Pioneiro está unida a Roma pelos laços da fé e da comunhão”, diz uma postagem do perfil institucional do santuário no Instagram.