Novembro de 2026 terá três feriados nacionais no Brasil: Finados, em 2 de novembro; Proclamação da República, em 15 de novembro; e Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro. As informações são da Gazeta do Povo. As datas têm origens diferentes, ligadas à tradição religiosa, à formação política do país e à história da população negra. Finados será celebrado em uma segunda-feira, formando um fim de semana prolongado. A Proclamação da República cairá em um domingo. O Dia da Consciência Negra será na sexta-feira.

Finados, no dia 2 de novembro, é uma data dedicada à memória das pessoas que morreram. A origem da celebração remonta à Idade Média. Em 998, Odilo, abade de Cluny, na França, determinou que os mosteiros dedicassem o dia 2 de novembro à memória de todos os mortos. A prática se espalhou pela Europa e passou a integrar o calendário da Igreja Católica. No Brasil, é comum que familiares visitem cemitérios, levem flores e acendam velas diante dos túmulos.

A Proclamação da República, em 15 de novembro, marca a mudança do regime político ocorrida em 1889. Militares liderados pelo marechal Deodoro da Fonseca derrubaram a monarquia no Rio de Janeiro, então capital do Império. O Decreto nº 1, de 15 de novembro de 1889, formalizou a mudança e estabeleceu a República Federativa como forma de governo. Em 2026, o feriado cairá em um domingo.

O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro, homenageia o líder do Quilombo dos Palmares, morto em 20 de novembro de 1695. A data se consolidou no movimento negro brasileiro como alternativa ao 13 de maio, data da Lei Áurea. Durante décadas, o 20 de novembro foi celebrado em diferentes municípios e estados. Em 2023, a Lei nº 14.759 declarou a data como feriado nacional em todo o Brasil.