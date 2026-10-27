Assédio eleitoral no Paraná quase dobra entre turnos das eleições

O Ministério Público do Trabalho no Paraná (MPT-PR) revela que entre o primeiro turno (4 de outubro) e o segundo turno (25 de outubro) as notificações de assédio eleitoral quase dobrou em todo o estado, subindo de 75 para 142 casos.

Mesmo com o fim do pleito, a chegada de novas notificações não encerrou. Até a tarde desta terça-feira (27 de outubro), a soma total atingiu 198 registros. Os relatos apresentados ao órgão envolvem intimidações de empregadores, constrangimentos em redes sociais e corporativas, além de ameaças diretas de demissão ou recusa de contratações motivadas pelo posicionamento político dos funcionários. As práticas se estendem como forma de represália após a divulgação dos resultados oficiais.

Para o coordenador regional da Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho (Coordigualdade) do MPT-PR, procurador do Trabalho Daniel Carvalho Oliveira, o crescimento acentuado nos números reflete tanto o ambiente político quanto uma maior vigilância por parte da sociedade.

“O aumento exponencial das denúncias nas eleições em 2026 possui múltiplos fatores, podendo se destacar a maior conscientização da população sobre a ilicitude do assédio eleitoral, bem como o clima de polarização nessas eleições, em especial em relação às eleições presidenciais”, avalia o procurador. “O MPT está atento aos casos denunciados e tem atuado prontamente para inibir essa prática nefasta e garantir a liberdade de voto e manifestação política dos trabalhadores.”

Como denunciar o assédio eleitoral

Quem sofreu ou presenciou situações de assédio eleitoral pode registrar uma denúncia de forma sigilosa pelo canal online do MPT-PR, disponível 24 horas por dia: www.prt9.mpt.mp.br.

Também é possível comparecer presencialmente em qualquer uma das sete unidades do MPT no Estado (os endereços também estão disponíveis no site). O horário de funcionamento é das 10h às 17h, de segunda à sexta-feira.