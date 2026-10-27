Natal de Curitiba 2026 terá mais de 150 atrações; veja a programação

A programação do Natal de Curitiba 2026 terá início no dia 24 de novembro. A agenda se estende por 44 dias com mais de 150 atrações, entre espetáculos, apresentações musicais, dança, projeções, concertos, celebrações religiosas e atividades para crianças e adultos em diferentes regiões da cidade.

A abertura fica por conta de um espetáculo musical em frente ao Teatro Guaíra, com participação da cantora Luiza Possi, previsto para ser realizado no novo calçadão de pedestres da Rua Conselheiro Laurindo. Outros destaques são o Disney Celebra e o Parque Mágico, no Parque Barigui, o Show de Águas, no Parque Tingui, e a Casa do Natal O Boticário, na Rua XV de Novembro. A decoração natalina fica instalada pela cidade até 6 de janeiro do próximo ano.

A iniciativa Natal de Curitiba está em sua décima edição e reúne 27 patrocinadores em 2026. As atrações são promovidas pela Prefeitura, por meio da Fundação Cultural de Curitiba e do Curitiba Turismo, em parceria com patrocinadores e projetos parceiros.

A Prefeitura estima que este ano terá cerca de 3,4 milhões de espectadores e a chegada de mais de 515 mil turistas. A expectativa é que esse movimento gere aproximadamente R$ 800 milhões para a economia local, beneficiando setores como comércio, bares, restaurantes, transporte, hotelaria e serviços.

Programação de Natal divulgada pela Prefeitura de Curitiba

Vila de Natal Electrolux na Praça Santos Andrade

A abertura, na noite de 24 de novembro, vai transformar a Praça Santos Andrade, o Teatro Guaíra e as escadarias da Universidade Federal do Paraná em um cenário integrado. O novo calçadão, feito pela Prefeitura na Rua Conselheiro Laurindo, ligará os três ambientes, formando um espaço de circulação de pessoas, convivência e cultura.

Na Praça Santos Andrade, com patrocínio da Electrolux, a Vila de Natal terá uma grande árvore iluminada de onde descerão cordões de luz, além da Casa do Papai Noel e de atrações interativas para as crianças, como um trenzinho elétrico que circulará pelo espaço. No meio da praça ficará a tradicional feira de artesanato e ao lado dos pontos de ônibus, a feira gastronômica.

Ao longo da programação, como em 2025, um espetáculo diferente será realizado em cada extremo da praça, dialogando com a arquitetura dos dois monumentos históricos: o Teatro Guaíra e a Universidade Federal do Paraná.



Datas: de 24 de novembro a 6 de janeiro de 2027 (decoração)

Horário: diariamente

Local: Praça Santos Andrade

Ingressos: gratuitos

Natal Condor no Passeio Público

O Natal no Passeio Público transforma o parque mais antigo de Curitiba em um cenário natalino, com atrações como o carrossel veneziano, a Casa da Nona e o espetáculo Um Sonho de Natal na Ilha das Ilusões, uma produção da Fundação Cultural de Curitiba. Este ano, a peça traz o vovô e a vovó capivara ao lado da família em aventura de Natal que combina música, dança e mensagens de fraternidade, união e sonhos. Uma árvore de luz de 15 metros de altura e a decoração com microlâmpadas nos portais do Passeio Público completam a ambientação natalina.

A programação do Passeio Público é uma realização da Prefeitura de Curitiba com patrocínio exclusivo da Rede Condor.

Datas: de 28 de novembro a 23 de dezembro de 2026

Horário: terça a domingo, sempre às 19h30

Decoração e carrossel: a definir

Local: Passeio Público – Centro

Ingressos: gratuitos

A Inesquecível Fábrica De Emoções – Teatro Guaíra

Em frente ao Teatro Guaíra, acontece a nova temporada do espetáculo A Inesquecível Fábrica de Emoções, produção da Labirinto Produções, sucesso na edição anterior. O musical, encenado em palco aberto, conta a história de uma aventura do Papai Noel em busca de inspiração para criar seus presentes. O espetáculo conta ainda com projeção mapeada no painel histórico do artista Poty Lazzarotto, na fachada do teatro. Neste ano, serão 27 sessões, dez a mais que no ano passado.

A programação é uma realização da Prefeitura de Curitiba com o Governo do Estado do Paraná e Electrolux.

Datas: de 24 de novembro a 23 de dezembro de 2026

Horário: diariamente, exceto às terças-feiras, sempre às 21h

Local: Rua Conselheiro Laurindo em frente ao Teatro Guaíra, Centro

Ingressos: gratuitos

Natal O Boticário na Rua XV de Novembro

A roda-gigante volta à Rua XV de Novembro, perto da Praça Osório. Neste ano ela será acompanhada de uma novidade: a Casa do Natal – O Boticário, que oferecerá uma experiência cultural imersiva ao público. O circuito no Calçadão da XV também terá decorações luminosas e a Árvore da Vida, entre as ruas Dr. Muricy e Marechal Floriano.

A atração é uma realização da Prefeitura de Curitiba com patrocínio exclusivo de O Boticário.

Datas: de 24 de novembro a 26 de dezembro

Horário: de terça a domingo, das 16h às 22h

Local: Rua XV de Novembro, Centro

Ingressos: gratuitos

Catedral De Luz Ademicon

A Catedral de Luz volta em 2026 com dez dias de programação. A atração combina música, projeções e efeitos visuais com a arquitetura da Catedral Basílica de Curitiba. O interior da igreja, na Praça Tiradentes, se transforma em uma grande tela para as projeções, acompanhadas pelo Coro e Orquestra Anima Musicale.

A terceira edição do espetáculo é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com realização do Governo Federal, Ministério da Cultura, AirPromo, Paideia Produções Artísticas e Orquestra Anima Musicale, com patrocínio exclusivo da Ademicon.

Datas: de 25 de novembro a 4 de dezembro

Dia 25/11: às 19h30 e às 21h

Dias 26/11 e 4/12: 19h30, 20h45, 22h e 23h

Local: Catedral Basílica de Curitiba – Praça Tiradentes, Centro

Ingresso: gratuito, mediante agendamento que será anunciado pelo organizador

Show de Águas No Parque Tingui

Uma das novidades do Natal de Curitiba 2026 é o Show de Águas no Parque Tingui. A atração reúne efeitos cenográficos sincronizados, projeções e uma trilha sonora especialmente desenvolvida para o espetáculo. A apresentação também terá 40 artistas que darão vida ao Natal da Natureza, uma produção da Fundação Cultural de Curitiba. O parque ainda receberá decoração nas pontes, pistas de caminhada, trilhas e no Memorial Ucraniano. Próximo ao lago, será instalada uma árvore de luz de 35 metros de altura.

A programação é uma realização da Prefeitura de Curitiba.

Datas: de 2 de dezembro a 30 de dezembro

Horário: diariamente, exceto às terças-feiras, às 20h

Local: Parque Tingui

Ingressos: Gratuito

Disney Celebra + Parque Mágico

Pelo segundo ano consecutivo, Curitiba recebe o Disney Celebra: Um Natal Inesquecível, que terá o espetáculo oficial da Disney no pavilhão de exposições e experiências no Parque Barigui. O espetáculo estreia dia 8 de dezembro e terá apresentações até 23 de dezembro, com três sessões por dia. Os ingressos já estão à venda.

A segunda edição do espetáculo é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com realização do Governo Federal, Ministério da Cultura, Disney Brasil e AirPromo.

Parque Mágico: de 1º a 23 de dezembro

Horário: diariamente das 10h às 22h

Local: Parque Barigui

Ingressos: gratuitos

Disney+ Open Air: de 2 a 21 de dezembro

Horário: diariamente 09h30, 15h30 e 19h30

Local: Parque Barigui

Ingressos: gratuitos

Disney Celebra

Local: Centro de Eventos Positivo – Parque Barigui

Dias: 8, 9, 12, 16, 17, 18 e 20 de dezembro

Horário: 15h30 e 19h30



Dias: 13, 15, 19 e 21 de dezembro

Horário: 9:30 15:30 e 19:30



Ingressos: no site do evento, ou pela plataforma a plataforma Ticketmaster Brasil

Abrace O Mundo – Escadarias da UFPR

Nas escadarias do prédio histórico da UFPR, na Praça Santos Andrade, ocorre o espetáculo Abrace o Mundo, produção da Fundação Cultural de Curitiba. Na história, um menino cheio de dúvidas quer saber como o Papai Noel consegue entregar presentes para todas as crianças do mundo em uma única noite. Além da encenação, há duas outras árvores de 18 metros que enfeitam o palco.

A programação das Escadarias da Santos Andrade é uma realização da Prefeitura de Curitiba com apoio do Governo do Estado do Paraná

Datas: de 27 de novembro a 23 de dezembro

Horário: todos os dias, exceto às quartas-feiras, sempre às 20h

Local: Praça Santos Andrade, Centro

Ingressos: gratuitos

Maria Fumaça – Rumo ao Natal

Trem iluminado da Rumo volta a percorrer Curitiba neste Natal. Além dos tradicionais passeios da locomotiva, a programação terá um momento especial na noite de 6 de dezembro, um grande espetáculo na Praça do Soroptimismo Internacional, no bairro Hugo Lange. Ao longo da temporada, a Maria Fumaça também vai circular em diferentes dias e por vários pontos.

A programação conta com patrocínio da Rumo.

Datas: dia 6 de dezembro de 2026

Horário: 19h

Local: Praça do Soroptimismo

Endereço: Entre a Av. Nossa Senhora da Luz, Rua Jaime Balão e Rua Flávio Dallegrave

Ingressos: gratuitos

*Outras datas da passagem da Maria Fumaça serão definidas pela organização do evento

Natal Bradesco Palácio Avenida – Encantares

O Natal do Palácio Avenida chega à 36ª edição, com o tema Encantares. Neste ano serão seis apresentações que reúnem música, iluminação natalina e um coral formado por 90 crianças e adolescentes nas janelas do edifício histórico, no calçadão da Rua XV de Novembro.

A programação do Palácio Avenida é uma realização do Bradesco, com apoio da Prefeitura de Curitiba.

Datas: de 11 a 20 de dezembro de 2026

Horário: de sexta à domingo, sempre às 20h15

Local: Palácio Avenida – Rua XV de Novembro, Centro

Ingressos: Gratuito

O Espírito do Natal no Largo da Ordem

O Natal do Largo da Ordem terá um novo formato. Um palco em 360⁰ será montado em frente à Igreja da Ordem para as apresentações do espetáculo O Espírito do Natal, produzido pela Fundação Cultural de Curitiba. Na encenação, dois jovens viajantes partem em busca do verdadeiro Espírito do Natal e encontram o Papai Noel, que os leva para um caminho cheio de emoção e descobertas sobre a história do nascimento de Jesus Cristo, com direito a presépio vivo.

A programação do Largo da Ordem é uma realização da Prefeitura de Curitiba.

Datas: 3 a 10 de dezembro de 2026

Horário: diariamente, sempre às 19h30

Local: Largo da Ordem, em frente ao bebedouro da Igreja da Ordem

Ingressos: Gratuito

O Quebra-Nozes nas Ruínas de São Francisco

Sucesso de público desde a primeira edição, o tradicional balé este ano ficará mais tempo em cartaz, serão 11 sessões gratuitas nas Ruínas de São Francisco. O espetáculo é uma produção da Curitiba Cia. de Dança, com participação especial da bailarina Ana Botafogo e dos primeiros bailarinos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro.

A obra-prima da dança clássica, criada por Piotr Tchaikovsky em 1891, conta a história de Clara e seu encantado Quebra-Nozes, que ganham vida no palco por meio da dança, da música, dos figurinos e de toda a atmosfera lúdica do espetáculo.

A programação das Ruinas de São Francisco é uma realização da Prefeitura de Curitiba.

Datas: de 1º a 11 de dezembro de 2026

Horário: diariamente, sempre às 20h, exceto segunda-feira

Local: Ruínas de São Francisco, São Francisco

Ingressos: Gratuito

Estrelas da Patinação na Praça Oswaldo Cruz

O espírito natalino ganha movimento sobre rodas na Praça Oswaldo Cruz, com mais uma edição do espetáculo de patinação da Footwork Patinação e Dança. A apresentação tem 50 minutos de duração.

Estrelas da Patinação traz saltos, giros e outros movimentos que combina delicadeza, força, técnica e precisão.

A programação da Praça Oswaldo Cruz é uma realização da Prefeitura de Curitiba.

Datas: de 10 a 13 de dezembro de 2026

Horário: quinta a sábado, às 19h e domingo às 18h

Local: Praça Oswaldo Cruz, Centro

Ingressos: Gratuito

Natal no Paço

O Sesc Paço da Liberdade, na Praça Generoso Marques, está em processo de restauração, mas nem por isso ficará de fora da programação do Natal. A fachada em art nouveau do edifício histórico será novamente transformada em cenário para Os Guardiões do Acreditar, nova produção da Labirinto Produções. A programação natalina conta ainda com decoração especial, iluminação temática, apresentações artísticas, música e interações também no Sesc da Esquina.

A programação do Natal no Paço é uma realização da Fecomercio-PR, com apoio da Prefeitura de Curitiba

Datas: de 1º a 7 de dezembro de 2026

Horário: terça a domingo, sempre às 20h

Local: Sesc Paço da Liberdade, Praça Generoso Marques

Ingressos: Gratuito

Estações de Luz

Estações-tubo de Curitiba vão ganhar iluminação especial para o Natal, com pontos de luz que destacam o desenho circular das estruturas e emolduram os vidros. A atração vai decorar 20 dos famosos pontos de ônibus típicos de Curitiba.

A programação das Estações de Luz é uma realização da Prefeitura de Curitiba com patrocínio da Centro Universitário Internacional Uninter da Construtora Tenda

Datas: de 24 de novembro a 06 de janeiro de 2027

Horário: diariamente a partir das 19h

Local: a definir

Ingressos: gratuitos

Natal da Família Moletta no Umbará

A decoração grandiosa feita pela Família Moletta na Rua Nicola Pellanda, no Umbará, ganha novas torres e ainda mais luz. A abertura está prevista para 14 de novembro.

A programação do Natal Família Moletta é apoiada pela Prefeitura de Curitiba

Datas: de 14 de novembro a 3 de janeiro de 2027, exceto dia 31 de dezembro.

Horário: domingo a quinta-feira: das 19h30 às 22h30; sexta-feira e sábado: das 19h30 às 23h; véspera de Natal (24/12): horário reduzido, das 19h15 às 21h

Local: Rua Nicola Pellanda, 5962, Umbará

Ingressos: pelo site oficial ruailuminada.com.br, na bilheteria local ou via plataforma Zet. (gratuito para crianças de 0 a 5 anos)

Natal Apoteótico no Parque Tanguá

A superprodução da Fundação Cultural de Curitiba para a última semana do maior Natal do Brasil será mais uma vez no Parque Tanguá. Em um cenário de sonho, o espetáculo Juntos o Inesquecível Acontece será contado ao estilo de grande musical, com efeitos visuais, luzes, malabarismos e poesia. Será uma noite de fé, beleza e encantamento. Papai Noel e três crianças conduzem a celebração. Os Arautos anunciam a festa em textos poéticos que celebram a vida, a gratidão e a coragem de amar o próximo. Outra atração do Tanguá é o carrossel para diversão das crianças.

A programação do Parque Tanguá é uma realização da Prefeitura de Curitiba com patrocínio do Grupo Marista.

Datas: de 17 a 23 de dezembro de 2026

Horário: sempre às 19h30

Local: Parque Tanguá, Taboão

Ingressos: Gratuito

Árvore de Natal do Centro Cívico

Na rotatória da Avenida Cândido de Abreu, em frente à Prefeitura, a árvore terá mais de 51 mil microlâmpadas em LED e 18 metros de altura.

A árvore da rotatória da Cândido de Abreu é uma realização da Prefeitura de Curitiba, com patrocínio da Volvo do Brasil

Datas: de 24 de novembro a 6 de janeiro de 2026

Horário: diariamente a partir das 19h

Local: em frente à Prefeitura Municipal de Curitiba, Centro Cívico

Ingressos: Gratuito

Circuito de Natal do Parque Náutico

O público fará o percurso a pé para melhor conhecer a decoração e o novo parquinho infantil. Um dos destaques visuais será a Torre de Cronometragem. Localizada dentro do lago e visível a partir da Avenida Marechal Floriano, a estrutura ganhará um contorno especial, com milhares de luzes natalinas. A iluminação é enriquecida na passarela de pedestres e também com uma imponente Estrela de Belém sobre as águas. Para completar, a atração contará com a clássica Casa do Papai Noel e um trenzinho de Natal, que fará um circuito passando por dentro de uma árvore iluminada.

A programação é uma realização da Prefeitura de Curitiba com patrocínio da Will Cenografia.

Datas: de 5 de dezembro de 2026 a 6 de janeiro de 2027

Horário: diariamente a partir das 19h

Local: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 12.205, Boqueirão

Ingressos: Gratuito

Praça do Expedicionário

O Museu do Expedicionário de Curitiba, no Alto da XV, e equipamentos históricos da 2ª Guerra Mundial, como o avião e o tanque expostos no local, ganharão contornos de luz. O mesmo acontecerá com a Rua Piquiri, ao lado do Vale do Pinhão, no Rebouças.

O Natal da Praça do Expedicionário é uma realização da Prefeitura de Curitiba, com patrocínio da Empalux

Datas: a confirmar

Horário: a confirmar

Local: Rua Comendador Macedo, S/N, Centro

Ingressos: Gratuito

Lanternefest – A Festa das Lanternas

A Festa das Lanternas (Lanternefest) ganhará este ano um dia a mais. Realizada no Bosque Alemão, no Vista Alegre, a comemoração germânica em homenagem a São Martinho terá duas sessões, nos dias 12 e 13 de dezembro. Em frente ao Oratório de Bach, ao cair da noite, começa a procissão iluminada, conduzida por um personagem caracterizado como o santo em seu cavalo branco.

No mesmo local, o Oratório de Bach será decorado como a Casa das Bolachas, onde acontecem as tradicionais oficinas de decoração de bolachas natalinas.

A programação é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com realização do Governo Federal, Ministério da Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, Instituto Curitiba de Arte e Cultura (Icac), com patrocínio exclusivo do Fazzenda Park

Datas Lanternfest: 12 e 13 de dezembro

Horário: 19h30

Local: R. Schubert, 175, Vista Alegre

Ingressos: gratuitos

Datas Oficinas: 27 de novembro a 23 de dezembro

Horário: a confirmar

Natal no Jardim Botânico

O Jardim Botânico será um dos pontos de parada do Natal de Curitiba. A estufa ganhará iluminação especial e um grande laço vermelho vai embalar tudo cono se fosse um presente de Natal.

Para complementar a programação, a Galeria das Quatro Estações se transforma em um túnel do tempo. O espaço recebe uma exposição de fotografias históricas desenvolvida com o acervo exclusivo e a curadoria especializada da Casa da Memória de Curitiba. A mostra reúne registros raros e nostálgicos que retratam as celebrações dos Natais curitibanos de diferentes épocas.

O Natal do Jardim Botânico é uma realização da Prefeitura de Curitiba, com patrocínio do Grupo Muffato e Festone.

Datas: de 29 de novembro de 2026 a 6 de janeiro de 2027

Horário: a confirmar

Local: Rua Engenheiro Ostoja Roguski, s/nº, Jardim Botânico

Ingressos: Gratuito

Concurso de Vitrinismo

O clima de Natal também vai chegar às lojas da região central. A Associação Comercial do Paraná (ACP) promoverá um concurso de vitrinismo para reconhecer as melhores composições natalinas em vitrines e fachadas de estabelecimentos comerciais. A proposta é estimular a criação de cenários originais a partir de composições como iluminação, cenografia, objetos decorativos e outros elementos de destaque. O concurso terá também votação popular.

Concerto no Memorial Paranista

Sob as vozes de um grande coral com mais de 60 integrantes do grupo Ottava Bassa e a harmonia da orquestra ao vivo, o público será conduzido por uma viagem no tempo. O repertório reúne clássicos imortais como Oh Holy Night, Noite Feliz e o majestoso Hallelujah e o final tem a formação simbólica de um presépio vivo.

A programação é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com realização do Governo Federal, Ministério da Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, Instituto Curitiba de Arte e Cultura e patrocínio exclusivo do Grupo Potencial.

Datas: de 15 a 19 de dezembro de 2026

Horário: 19h30

Local: Memorial Paranista (Parque São Lourenço), São Lourenço.

Ingressos: Gratuito

Cantatas do Bairro Novo e do Cajuru

Consagrada como um dos eventos mais emocionantes do calendário de fim de ano, a Cantata de Natal do Bairro Novo promete atrair novamente milhares de espectadores no bairro Sítio Cercado. Promovido pela Fundação Cultural de Curitiba, o espetáculo é reconhecido por reunir um grandioso coro de mil vozes, formado exclusivamente por alunos da rede municipal de ensino, sob a coordenação da Secretaria Municipal da Educação.

A novidade desta temporada do Natal de Curitiba, no entanto, fica por conta da descentralização da programação: a Rua da Cidadania do Cajuru, localizada na região Leste da cidade, foi incluída oficialmente no circuito e receberá uma noite especial com a Cantata de Natal.

Data Bairro Novo: 4 de dezembro de 2026

Horário: 20h

Local: Rua da Cidadania – R. Tijucas do Sul, 1.700 – Sítio Cercado

Ingressos: gratuitos

Data Cajuru: 9 de dezembro de 2026

Horário: 20h

Local: Rua da Cidadania – Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150

Ingressos: gratuitos

Corrida de Natal

As inscrições para a Corrida do Natal de Curitiba 2026 já estão abertas. A prova será realizada no dia 6 de dezembro, no período noturno, na região da Praça Afonso Botelho, no Água Verde.

A previsão é de reunir 4 mil participantes na prova que tem corrida de 6 km, caminhada de 3 km e Corrida Kids, além de atrações voltadas aos participantes e suas famílias. Música, personagens, espaços instagramáveis e outras atrações temáticas devem fazer parte da estrutura do evento, criando um ambiente pensado também para quem acompanha os atletas.

A programação da Corrida de Natal é uma realização da VOA e Joy Eventos, com apoio da Prefeitura de Curitiba

Data: 6 de dezembro de 2026

Horário: a confirmar

Local: Praça Afonso Botelho, Água Verde

Natal da Família Madalosso

Lumina é uma superprodução natalina inédita e totalmente gratuita que promete emocionar o público com música, teatro cênico, circo e a chegada do Papai Noel. A grande novidade deste ano é um balé aéreo de tirar o fôlego, com artistas flutuando a 20 metros de altura em um show de luzes inesquecível.

O Natal da Família Madalosso é uma realização apoiada pela Prefeitura de Curitiba

Datas: 29 de novembro; 1º, 6, 7, 8, 13, 15, 20, 21, 22 e 23 de dezembro

Horário: 19h30

Local: Avenida Manoel Ribas, 5.875, Santa Felicidade

Ingressos: gratuitos

Natal do Palácio Garibaldi

O Palácio Garibaldi, um dos maiores marcos arquitetônicos do Largo da Ordem, será o palco de uma das atrações mais completas do Natal de Curitiba. Unindo show de luzes cênicas a performances de ópera, o espaço histórico receberá também o Mercatino di Natale, um mercado a céu aberto inspirado nas tradicionais feiras europeias.

O Natal do Palácio Garibaldi é uma realização apoiada pela Prefeitura de Curitiba

Datas: a confirmar

Horário: a confirmar

Local: Palácio Garibaldi – São Francisco

Ingressos: Gratuito

Natal outra Vez – Ópera De Arame

A Cia de Dança Believe vai encantar o público com o musical Natal Outra Vez, na Ópera de Arame. Misturando dança, teatro e performances acrobáticas, o espetáculo traz uma mensagem tocante sobre amor, esperança e memórias. A apresentação será realizada para alunos da escolas municipais de Curitiba em sessões diurnas e à noite para o público pagante.

O Natal Outra Vez é uma realização apoiada pela Prefeitura de Curitiba.

Datas: dias 8 e 9 de dezembro de 2026

Horário: 20h

Local: Rua João Gava, 920, Abranches

Ingressos: pela plataforma Diskingressos

Camerata Antiqua de Curitiba e Daniel Boaventura

A Camerata Antiqua de Curitiba divide o palco com o cantor e ator Daniel Boaventura, conhecido internacionalmente por suas interpretações marcantes de grandes clássicos americanos e baladas românticas. O espetáculo ganha contornos de superprodução comunitária com a participação especial do programa Musicar (coral infanto-juvenil da prefeitura) e do projeto Nosso Canto (coral que reúne cantores das dez regionais da cidade).

O Concerto de Natal da Camerata Antiqua de Curitiba é uma realização da Prefeitura de Curitiba

Datas: 17 de dezembro de 2026

Horário: 20h

Local: Rua Conselheiro Laurindo S/Nº, Centro

Ingressos: pela plataforma Diskingressos

Natal In Concert

Superprodução da orquestra Anima Musicale será apresentada no Teatro Guaíra e reúne 32 instrumentistas e 13 cantores líricos e populares em um repertório que transita entre a música clássica, o pop contemporâneo e temas natalinos. Enriquecida por projeções mapeadas de alta tecnologia, a apresentação envolve o público em uma atmosfera visual e sonora.

O Natal in Concert é uma realização apoiada pela Prefeitura de Curitiba

Datas: 19 e 20 de dezembro de 2026

Horário: 20h

Local: Rua Conselheiro Laurindo S/Nº, Centro

Ingressos: pela plataforma Diskingressos

Grande Concerto de Natal

No Guairão, mais uma edição do Grande Concerto de Natal de Curitiba. A apresentação deste ano terá a condução do consagrado maestro Norton Morozowicz, liderando uma grande formação de coro e orquestra. O repertório é estruturado para destacar a acústica privilegiada de um dos maiores complexos culturais da América Latina, oferecendo uma experiência imersiva de alta qualidade técnica para moradores e turistas.

O Grande Concerto de Natal é uma realização apoiada pela Prefeitura de Curitiba.

Datas: 22 de dezembro de 2026

Horário: 20h00

Local: Rua Conselheiro Laurindo S/Nº, Centro

Ingressos: pela plataforma Diskingressos

Opera João e Maria

Integrando o circuito cultural de fim de ano da capital, o Auditório Regina Casillo, Solar do Rosário, sedia a temporada da clássica ópera ‘João e Maria’. Concebido pela Ladies Ensemble — a primeira orquestra inteiramente feminina do Brasil, o espetáculo combina a execução musical ao vivo a uma cenografia lúdica. Alinhada aos valores natalinos de fraternidade e resiliência, a obra ganha uma roupagem didática e inclusiva: cantada em português e com suporte de legendas. A Ópera João e Maria é uma realização apoiada pela Prefeitura de Curitiba

Datas: 18, 19 e 20 de dezembro de 2026

Horário: 20h

Local: Rua Lourenço Pinto, nº 500, Centro}

Ingressos: pela plataforma disk-ingressos



Natal de Bonecos

Em um charmoso palco montado no Memorial de Curitiba, a magia do Natal ganha vida com espetáculos de bonecos que encantam pessoas de todas as idades. A performance, conduzida por bonequeiros curitibanos, conta histórias inspiradoras e cheias de ternura. O Natal de Bonecos é uma realização da Prefeitura de Curitiba

Datas: 29 de novembro; 6, 13 e 20 de dezembro.

Horário: 11he 12h30

Local: Memorial de Curitiba

Ingressos: Gratuito



Cortejinho na Rua XV

A magia do Natal ganha o asfalto e transforma o calçadão mais famoso do país em um palco itinerante de pura nostalgia. A partir das 18h, batedores da Guarda Municipal abrem caminho para que o Noel Móvel percorra a Rua XV de Novembro. A bordo do veículo, ele desfila acompanhado de trupes de palhaços, atores e uma animada fanfara.

Produzido pela Fundação Cultural de Curitiba, o desfile lúdico tem início na Rua Presidente Faria, em frente à sede da Associação Comercial do Paraná, e segue interagindo com o público até o seu grande encerramento na iluminada roda-gigante, próxima à Praça Osório.

O Cortejinho na XV é uma realização da Prefeitura de Curitiba.

Datas: 3, 4, 10, 11, 17 e 18 de dezembro

Horário: 18h30

Local: Rua XV de Novembro

Ingressos: gratuitos

Marcas do Tempo, Memórias do Natal – Natal 60+

Interpretado por um elenco de atores com mais de 60 anos, o espetáculo faz um resgate do verdadeiro sentido do Natal. Através do olhar e da sabedoria de quem já viveu muitos Dezembros, a peça mostra que os maiores presentes não cabem em caixas — são feitos de afeto, perdão, presença, escuta e amor genuíno. Uma celebração emocionante e atemporal sobre o valor do tempo e dos sentimentos que verdadeiramente aquecem o coração.

O Natal 60+ é uma realização da Prefeitura de Curitiba

Datas: 7 a 13 dezembro de 2026

Horário: 20h

Local: Teatro José Maria Santos

Ingressos: gratuitos



Natal Na Capela Da Glória

O concerto natalino Cantate Domino traz de volta a Curitiba a emocionante união entre a fé antiga e a arte erudita. Sob a acústica impecável e a atmosfera intimista da histórica Capela da Glória, o Coral Gregoriano de Curitiba conduzirá o público por uma jornada no tempo através de hinos sagrados e canções tradicionais em latim.

O Concerto da Capela da Glória é uma realização da Prefeitura de Curitiba.

Datas: 1º de dezembro de 2026

Horário: 19h

Local: Av. João Gualberto, 565, Alto da Glória

Ingressos: gratuitos

Ave Marias Cantadas na Capela do Asilo São Vicente

O concerto Ave Marias Cantadas na Capela do Asilo São Vicente de Paulo é uma apresentação que une música erudita, espiritualidade e o apoio a uma das instituições mais queridas e tradicionais da cidade.

Os Concertos do Asilo São Vicente são apoiados pela Prefeitura de Curitiba.

Datas: 03, 04, 10, 11, 17 e 18 de dezembro de 2026

Horário: 19h

Local: Rua São Vicente, nº 100, Juvevê

Ingressos: Gratuito

Natal Santuário São José

A 7ª edição do espetáculo Acordes de Luz transforma a imponente arquitetura do Santuário São José, no Capão Raso, em um cenário vivo de pura magia natalina. A apresentação combina de forma sensível a música sacra ao vivo, performances teatrais e uma sofisticada iluminação cênica. Guiado pelo tema ‘Reunir para Unir’, o espetáculo conduz o público por uma jornada de espiritualidade e beleza, ilustrando de forma lúdica a história e a importância do nascimento do Menino Jesus. O Natal no Santuário São José é uma realização apoiada pela Prefeitura de Curitiba

Datas: 05 de dezembro de 2026

Horário: 19h

Local: Rua Albino Vico, 32 (Largo Padre Albino Vico), Capão Raso

Ingressos: Gratuito

Missa das Carmelitas

A tradicional Missa de Abertura do Natal de Curitiba convida toda a cidade para um momento inesquecível de espiritualidade e beleza no Carmelo do Guabirotuba. A liturgia será enriquecida pelas vozes e instrumentos de parte do coro e da orquestra da Camerata Antiqua de Curitiba, interpretando clássicos da música sacra em um cenário de pura paz e devoção.

A Missa das Carmelitas é uma realização da Prefeitura de Curitiba.

Datas: 24 de novembro

Horário: 17h

Local: Rua Dr. Joaquim Ignácio S. Motta, 540, Guabirotuba

Ingressos: Gratuito

Missa Natal Solidário

A Praça Nossa Senhora da Salete, no Centro Cívico, vai se transformar no palco do Natal Solidário, promovido pela Associação Evangelizar É Preciso e conduzido pelo padre Reginaldo Manzotti. Na programação, shows de artistas, apresentação de auto natalino e uma missa especial celebrada pelo arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruzzo. O público é convidado a participar com doações de alimentos, reforçando o espírito solidário da celebração.

O Natal Solidário é uma realização da Evangelizar, com apoio da Prefeitura de Curitiba.

Datas: 19 de dezembro

Horário: 17h

Local: Rotatória da Cândido de Abreu

Ingressos: gratuitos

Missa na Capela Da Glória

A Missa do Galo na charmosa Capela da Glória marca a noite de véspera do Natal. Ela começa nos jardins com a encenação ao ar livre do Auto da Anunciação, preparando os corações para uma missa celebrada no rito romano tradicional. A celebração tem no repertório a Missa de Angelis, interpretado ao vivo pelas vozes do Coral Gregoriano de Curitiba.

A Missa na Capela da Glória é uma realização da Prefeitura de Curitiba.

Datas: 24 de dezembro

Horário: 19h

Local: Capela da Glória – Av. João Gualberto, 565 – Alto da Glória

Ingressos: gratuitos