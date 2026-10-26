Câmara de Almirante Tamandaré vota cassação de vereador flagrado quebrando vidro de carro

A Câmara Municipal de Almirante Tamandaré vota nesta terça-feira (27) a possível abertura do processo de cassação contra o vereador Denys Moraes (PRD). A representação analisa se o parlamentar cometeu quebra de decoro durante um ato político no Centro de Curitiba, quando foi gravado supostamente usando a haste de uma bandeira para quebrar o vidro traseiro de um carro ocupado por um casal.

O juízo de admissibilidade, que define se a denúncia atende aos requisitos para ter andamento na Casa, será avaliado em plenário a partir das 18h. Se a maioria dos vereadores votar a favor do recebimento, o processo segue para a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, etapa em que um relator é sorteado e o vereador é notificado para apresentar defesa.

O episódio aconteceu no dia 17 de outubro, durante um ato de apoio ao candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), no Centro de Curitiba. A representação contra o vereador foi protocolada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) no dia 19 de outubro, após a repercussão das imagens. O caso também foi encaminhado ao Ministério Público do Paraná (MPPR) para apuração nas esferas cível e criminal.

Dentro do automóvel estavam um homem e sua esposa. Segundo informações sobre o episódio, o casal também teria sido alvo de ofensas verbais, enquanto o carro foi atingido por chutes e outros objetos.

A Tribuna do Paraná procurou a Câmara Municipal de Almirante Tamandaré e a defesa do vereador Denys Moraes para comentar o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.