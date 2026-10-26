Moradores de sete cidades do Paraná atingidas pelas chuvas poderão sacar FGTS

Moradores das cidades de Apucarana, Virmond, Quedas do Iguaçu, Laranjeiras do Sul, Cruzeiro do Iguaçu, Boa Vista da Aparecida e Alvorada do Sul, no Paraná, já podem solicitar o saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Estes locais foram atingidos por temporais que causaram estrago. O pedido do saque por calamidade deve ser feito pelo aplicativo FGTS da Caixa.

Para ter direito ao recurso, é necessário ter saldo em conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. O valor máximo permitido para retirada é de R$ 6.220,00 por conta, limitado ao saldo disponível.

O processo de solicitação é realizado pelo aplicativo FGTS na opção “Saques”, sem a necessidade de comparecimento presencial a uma agência. Durante o registro do pedido, o trabalhador pode indicar uma conta bancária de qualquer instituição financeira ou a poupança Caixa Tem para o recebimento do valor, sem mais custos.

Como solicitar o saque FGTS por calamidade:

Baixe o app FGTS e insira as informações de cadastro;

Acesse a opção “Solicitar seu saque 100% digital” ou, no menu inferior, vá em “Saques” e selecione “Solicitar saque”;

Clique em “Calamidade pública”, informe o nome do município e selecione-o na lista;

Escolha o tipo de comprovante de endereço, digite o CEP e o número da residência;

Encaminhe os seguintes documentos: Foto de documento de identidade; Comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade;

Escolha a conta para crédito do valor (CAIXA ou outro banco) e envie a solicitação.

Informações sobre a documentação:

Documento de identidade: também são aceitos RG, CNH ou passaporte (frente e verso);

Selfie: (foto de rosto) com o documento de identidade visível;

Comprovante de residência em nome do trabalhador: conta de luz, água, telefone, gás, fatura de internet/TV, cartão de crédito, entre outros, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade;

Caso não possua comprovante de residência, o trabalhador poderá apresentar: Declaração do município atestando residência na área afetada; Declaração própria com nome completo, CPF, data de nascimento e endereço completo com CEP (as informações serão verificadas pela CAIXA nos cadastros oficiais do Governo Federal);

Certidão de casamento ou escritura pública de união estável, caso o comprovante de residência esteja em nome do cônjuge ou companheiro(a).