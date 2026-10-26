PT do Paraná publica ameaça a Deltan Dallagnol: “Você é o próximo”

Em uma postagem no Instagram desta segunda-feira (26), o perfil do PT Paraná escreveu “Deltan, você é o próximo”, em referência ao senador eleito Deltan Dallagnol (Novo). Na legenda, o partido afirmou: “Tá no nosso radar. Aguardem…”. A publicação foi fixada no perfil.

Procurado pela Tribuna do Paraná, o PT Paraná afirmou que o post diz respeito ao pedido de nulidade da candidatura do ex-procurador junto à Justiça Eleitoral.

“Passado o segundo turno das eleições, o PT-PR quer dar continuidade ao pedido de nulidade da candidatura de Deltan Dallagnol no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), suspenso logo após o fim do primeiro turno. A equipe jurídica do partido está confiante de que o mérito do caso será analisado pelo pleno ainda neste ano e que a inelegibilidade de Deltan Dallagnol será confirmada”, disse o partido em nota.

Segundo o advogado do PT-PR Luiz Eduardo Peccinin o partido vai cobrar agilidade na análise do caso, que ainda não tem data para ocorrer. “Deltan se candidatou sabendo ser ficha suja e foi eleito já cassado pelo tribunal. Por isso, não possui condições de ser diplomado. Não deixaremos o golpe há muito anunciado por Deltan ter sucesso. A justiça será feita”, alegou.

Em seu próprio perfil, Dallagnol se manifestou sobre o conteúdo. “Não deu nem 24 horas depois da eleição, o PT já ameaça os 3 milhões de votos que o Paraná confiou a mim. Enquanto isso, parlamentares da esquerda pedem a apreensão do passaporte de Flávio Bolsonaro e prometem ir atrás de outras lideranças da direita”, escreveu.

Viva a "democracia", eles disseram.



Não deu nem 24 horas depois da eleição, o PT já ameaça os 3 milhões de votos que o Paraná confiou a mim.



Enquanto isso, parlamentares da esquerda pedem a apreensão do passaporte de Flávio Bolsonaro e prometem ir atrás de outras lideranças da… pic.twitter.com/O4PHg4o9zF — Deltan Dallagnol (@deltanmd) October 26, 2026

Relembre o processo de Dallagnol

O registro de Deltan Dallagnol foi alvo de disputas judiciais antes das eleições. Pedidos feitos pela Federação Brasil da Esperança do Paraná (PT, PCdoB e PV) e pela coligação “Paraná para Todos” afirmam que ele não poderia concorrer ao cargo de senador por ter tido o mandato de deputado cassado em 2023. Já a defesa de Dallagnol disse que o processo que o cassou ficou restrito àquele pleito e, portanto, não provocaria impactos nas eleições deste ano.

O caso ainda está em aberto e precisa ser julgado pelo TSE para que seja definido se ele pode assumir o cargo no Congresso Nacional no próximo ano. O processo foi incluído na sessão de julgamento do TSE logo após o primeiro turno, mas retirado de pauta. As sessões da última semana antes do segundo turno não incluíram o recurso contra o deferimento da candidatura de Dallagnol pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR).

+ Leia mais: A linha do tempo da guerra jurídica que trava o futuro político de Deltan Dallagnol

A expectativa é de que a análise ocorra entre o final de outubro e o mês de dezembro. A diplomação dos eleitos no pleito de 2026 deve ocorrer até o dia 18 de dezembro.

Em caso de cassação do registro de Dallagnol, uma eleição suplementar terá que ser convocada no Paraná para a segunda cadeira ao Senado. A primeira será ocupada por Filipe Barros (PL), que foi o candidato mais votado no estado.