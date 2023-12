Após um fim de semana de temperaturas bastante elevadas em Curitiba e região metropolitana, como fica a previsão do tempo para o início da semana? De acordo com informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo deve permanecer instável e as temperaturas seguem altas.

No sábado (02), a máxima registrada em Curitiba foi de 35ºC e, no domingo (03), os termômetros alcançaram 33ºC.

A previsão do Simepar indica que na segunda-feira (04) e terça-feira (05) são esperadas pancadas de chuvas isoladas acompanhadas de descargas elétricas na maior parte do Paraná. Na capital paranaense e região, a máxima deve variar entre 27ºC e 26ºC. Já as mínimas são de 18ºC e 19ºC, respectivamente.

A possibilidade de chuva em Curitiba aumenta na quarta-feira (06), com 98% de probabilidade. Na quinta-feira (07) e sexta-feira (08), a previsão indica mais precipitações na capital. No próximo sábado a temperatura deve dar uma amenizada, com máxima alcançando “apenas” 19ºC.

Temperatura vai cair em Curitiba

Na sexta-feira (08), o Simepar prevê uma queda na temperatura em Curitiba. No dia, a mínima deve ser de 15ºC e a máxima de 20ºC. No sábado (09) permanece o tempo mais ameno na cidade, com mínima de 15ºC e máxima de 19ºC.

