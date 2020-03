O tempo deve seguir estável em Curitiba nesta quarta-feira (11), com o sol predominando e mantendo o calor dos últimos dias. No Litoral, de acordo com a meteorologia, o tempo também segue parecido com a de Curitiba, com sol e calor.

A quarta em Curitiba começou com 15°C e não deve ultrapassar 29°C. O Simepar explica que a estabilidade registrada ocorre por causa de um sistema de alta pressão, que mantém os ventos menos atuantes e o tempo pouco variável no Paraná. “Além disso, não há frente fria atuando, o que favorece a calmaria”, diz o meteorologista Reinaldo Kneib, do Simepar.

Litoral

Nas praias, o tempo estável também marca presença nesta quarta. Segundo o Simepar, o calor predomina e, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a Máxima prevista pode chegar aos 30° C, com Mínima de 22° C. Ainda conforme o instituto meteorológico, a possibilidade nevoeiro é quase inexistente nas praias. “Essa ocorrência pode haver na região da Serra do Mar”, aponta Kneib.

Já no Interior do estado, o sol predomina logo nas primeiras horas desta quarta. Em Maringá, Apucarana e Londrina, no Norte, a Máxima prevista é de 31° C. Em Foz no Iguaçu, no extremo Oeste, a Máxima pode chegar aos 37°C.