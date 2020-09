Depois de um fim de semana com o céu aberto e calor em Curitiba e região, a segunda-feira (31) deve se apresentar com um pouco mais de nebulosidade na capital. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as nuvens aumentam no Centro e no Leste do estado por causa dos ventos que passam a soprar de sul/sudeste. Com isso, as temperaturas também devem ficar mais amenas.

Em Curitiba, a meteorologia aponta uma variação térmica entre 14º C e 21º C. Quase 10º C a menos dos 30º C registrados no fim de semana, o que fez a prefeitura promover um cortejo da saúde com pedalinhos nos parques da capital, para alertar a população sobre os cuidados com o coronavírus.

De acordo com o Simepar, o tempo segue com mais presença de nuvens em Curitiba até, pelo menos, a quarta-feira (2).

Demais regiões

No Litoral do Paraná, além do aumento previsto da nebulosidade, o Simepar não descarta alguma garoa entre a Serra do Mar e as praias. As temperaturas também devem estar mais amenas à beira-mar. Nesta segunda-feira, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, os termômetros devem registrar temperaturas entre 16º C e 20º C.

Já no Interior do estado, nas regiões Sudoeste, Oeste, Noroeste e Norte, pouca coisa muda. Segundo o Simepar, o tempo segue estável e com temperaturas altas. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, onde até um tucano parace ter aproveitado calor do fim de semana para pegar carona em uma moto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a temperatura máxima deve chegar aos 31º C nesta segunda-feira.