Em um momento raro de se ver, um tucano pegou carona em uma das motos da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma ronda na rodovia de acesso à hidrelétrica de Itaipu Binacional, realizada na manhã de sábado (29). Segundo a PRF, a ave surpreendeu as equipes de motociclistas quando simplesmente pousou do lado esquerdo do guidão de uma das motocicletas. A moto estava em movimento. Nem a ave e nem o piloto ficaram feridos. O passeio foi registrado em vídeo.

“Vocês não vão acreditar. Um tucano bateu na minha moto e ficou parado aqui. Que coisa doida. Coitado dele, vou parar para salvar esse tucano”, diz o policial rodoviário no vídeo. Após um breve passeio, a ave foi reconduzida pelos policiais, com segurança e sem ferimentos, ao seu habitat natural.

A PRF alerta que, caso os motoristas se deparem com esse tipo de “carona” ou atropelamento de animal, é preciso manter a calma e procurar um local seguro para parar. Se for em rodovia federal, deve-se ligar para o número 191, para que policiais recolham o animal. Ou mesmo parar em qualquer unidade da PRF mais próxima e entregar o animal.

Outro alerta é sobre o transporte de animal silvestre sem autorização. É crime ambiental.

Foto: Divulgação/PRF.