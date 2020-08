Será creditado nesta segunda-feira (31) o saque emergencial do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a cinco milhões de trabalhadores nascidos em setembro. Segundo a Caixa Econômica Federal nesta fase o dinheiro poderá ser movimentado apenas por meio do aplicativo Caixa Tem. Ao todo serão liberados R$ 3,2 bilhões para ajudar famílias que tiveram perda de renda por causa da pandemia do coronavírus.

O valor do saque é de até R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas contas ativas ou inativas do FGTS.

Calendário de pagamento do saque emergencial do FGTS

Mês de nascimento Dia do crédito na conta poupança social digital data para saque em espécie janeiro 29 de junho 25 de julho fevereiro 06 de julho 08 de agosto março 13 de julho 22 de agosto abril 20 de julho 05 de setembro maio 27 de julho 19 de setembro junho 03 de agosto 03 de outubro julho 10 de agosto 17 de outubro agosto 24 de agosto 17 de outubro setembro 31 de agosto 31 de outubro outubro 08 de setembro 31 de outubro novembro 14 de setembro 14 de novembro dezembro 21 de setembro 14 de novembro

O calendário foi estabelecido com base no mês de nascimento do trabalhador, e teve início em 29 de junho, com os nascidos em janeiro. A partir da data de crédito dos valores na conta Poupança Social Digital, os recursos podem ser utilizados em transações eletrônicas, e posteriormente, na data para saque e transferência, os valores remanescentes ficam disponíveis para saque em espécie ou transferência, sem custo, para outras contas.