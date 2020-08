Os parques de Curitiba estão abertos para o público desde que o alerta de bandeira amarela contra o coronavírus (covid-19) entrou em vigor, em 18 de agosto, e o calor deste fim de semana atrai o movimento. Com o objetivo de manter o alerta contra o risco de contágio da nova doença, um cortejo da saúde com plotagens pregadas em pedalinhos está rodando os 17 parques abertos da capital. O prefeito Rafael Greca (DEM) postou um vídeo da ação em suas redes sociais.

A recomendação de Greca é que as pessoas se mantenham alertas no combate ao coronavírus. Segundo ele ele, os cuidados e a cautela devem continuar até a chegada de uma vacina. “O cortejo da Saúde Pública informa aos Curitibanos que a pandemia Covid-19 vai inspirar cuidados e cautelas até a Vacina chegar. Aproveitem os dias de Sol mas por favor #SeCuidem! Cremos nesta #CidadeInteligente“, diz o texto da postagem feita nesta manhã de domingo (30).

A bandeira amarela entrou em vigor na terça-feira (18), com o decreto 1080/2020, o que permitiu uma flexibilização do comércio e outras atividades, com liberação de bares, parques, feiras e escolas de natação, mas ainda proíbe o retorno de aulas presenciais nas escolas.

Segundo a prefeitura na época da mudança, a troca de bandeira ocorreu após uma avaliação de nove indicadores, divididos em dois grupos: nível de propagação da doença e capacidade de atendimento da rede (veja mais abaixo).

Curitiba, portanto, ao que tudo indica, chegou a uma nota que varia de 0,01 a 1,99, o que configura bandeira amarela, de alerta. Na bandeira laranja, de alerta de risco médio, a nota fica entre 2 e 2,99. Já a vermelha é de risco alto, na qual a cidade nunca esteve, as notas ficam e 3 ou mais.

Cuidados nos parques de Curitiba

Haverá recomendação de que se faça o uso dos parques para atividades físicas individuais, mantendo distanciamento e hábitos de higienização das mãos, uso de máscaras e a permanência o menor tempo possível. Estas recomendações estão presentes na resolução 01/20.

O que abre e o que fecha em Curitiba com a bandeira amarela / Decreto 810

Atividades Essenciais

(conforme Decreto Municipal 470/20) Aberto Cabeleireiros, Manicure, Pedicure e

outros serviços de cuidados com a beleza Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Atividades comerciais Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Higiene de Animais Domésticos Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Serviços de Ambulantes Alimentação Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Restaurantes e Lanchonetes Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Hotéis Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Escritórios em Geral, Empresas de Tecnologia e Coworking Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Serviço de Call center e Telemarketing, exceto saúde Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Serviços Imobiliários Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Academias e locais de práticas desportivas Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Feiras de Artesanato Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Missas e cultos religiosos presenciais Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Parques Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Atividades na modalidade Drive-In Decreto Municipal 739/20, Portaria 57/20 do Corpo de Bombeiros e Protocolo Sanitário e Social Shopping Centers Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Galerias e Centros Comerciais Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Socialial Bares e atividades correlatas Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Atividades de entretenimento sonoro ou não, de forma eventual ou periódica Fechado Clubes Sociais e Esportivos Resolução 01/20 e Protocolo Sanitário e Social Estabelecimentos de Ensino (Sujeita a análise da situação epidemiológica) Fechado