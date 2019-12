Um balanço divulgado pelo Governo do Paraná aponta um ritmo de redução no número de homicídios dolosos no estado. De janeiro a setembro deste ano, a queda nos casos foi de 16,6%, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Durante os primeiros nove meses de 2019 foram registradas 1.248 ocorrências – 250 a menos do que em 2018. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública (Sesp).

Curitiba, de acordo com o levantamento, acompanhou a tendência e teve uma redução de 23,7% nas ocorrências. Em números absolutos são 56 casos a menos. Nos primeiros nove meses deste ano foram 180 homicídios, contra 236 no mesmo período do ano anterior.

Nos bairros

Dentre os dados estatísticos divulgados pela Sesp, está o número de homicídios por bairros da capital. O Caximba teve redução de 50% nos números de janeiro a setembro deste ano em comparação com o mesmo período do ano anterior (em 2018 foram oito registros e em 2019 foram quatro). Já no Centro, a redução foi de 60% (dez registros em 2018 e quatro em 2019).

Na Cidade Industrial a queda foi de 45,2% (42 de janeiro a setembro do ano passado e 23 neste ano). O Sítio Cercado registrou 16 ocorrências do crime no período – 33% a menos que no ano anterior, quando foram 24 ocorrências. O bairro Tatuquara também acompanhou a tendência de queda, com redução de 35% (20 registros em 2018 e 13 neste ano).

A 2ª Área Integrada de Segurança Pública (AISP), que abrange 22 municípios da Região Metropolitana (RMC), foi a que registrou maior queda em números absolutos. De janeiro a setembro, foram 63 casos de homicídios dolosos a menos que no ano anterior (queda de 19,8%).

Projeto-piloto do ministro Sérgio Moro

O ministro Sergio Moro, em São José dos Pinhais, para um evento sobre segurança pública.Foto: Felipe Rosa / Tribuna PR

A atuação integrada pelo projeto-piloto Em Frente Brasil na cidade de São José dos Pinhais (RMC) foi a principal causa da queda dos principais indicadores de violência na cidade.

Desde o início dos trabalhos, do fim de agosto até o dia 8 de dezembro, comparando com o mesmo período do ano passado, os homicídios caíram 33% (de 24 casos para 16), os roubos reduziram 26% (de 644 para 475), e as ocorrências de tráfico de drogas mais que dobraram no período (de 37 saltou para 89). O balanço foi apresentado durante a coletiva de imprensa na sexta-feira (13).

A Força Nacional, com efetivos de polícia ostensiva, polícia judiciária e de polícia científica, mobilizou equipes em locais estratégicos e deu apoio nas investigações e diligências que resultaram em centenas de encaminhamentos. “Viemos apoiar as ações e os resultados anunciados são satisfatórios”, disse o porta-voz da Força Nacional, tenente Eduardo Schwarz. Segundo ele, foram cerca de 8 mil abordagens, 22 mandados de prisão cumpridos, 60 prisões em flagrante, isso tudo graças a um trabalho integrado com a PRF, com a PM e a Guarda Municipal.

Interior do PR

No mesmo período, 149 municípios (37,3%) apresentaram redução nos números de homicídios dolosos. Outras 144 cidades (36%) mantiveram o número de registros do ano anterior. O aumento no número de casos só foi detectado em 106 municípios – 26,5% do total de 399 cidades. Dos 399 municípios do Estado, 175 (43,8% do total) não registraram homicídios de janeiro a setembro e 137 cidades (34,3%) registraram apenas um ou dois casos.

O secretário da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares, diz que a redução dos homicídios é resultado da atuação da polícia. “A Polícia Militar está mais presente em todas as regiões do Estado com patrulhamento preventivo e ostensivo, e a Polícia Civil tem intensificado as investigações e prendendo suspeitos, fatores que inibem a ocorrência de mais crimes”, afirma ele. “Além disso, há atuação da Polícia Científica, que elabora os laudos, o que auxilia na elucidação de diversos casos”.

Cidades que mais reduziram casos de homicídios dolosos

A 5ª AISP, com sede em São Mateus do Sul e que abrange oito municípios da região, foi a que registrou a maior redução percentual no Paraná. A queda no número de homicídios dolosos foi de 69% (de janeiro a setembro de 2018 foram 29 casos, contra nove durante o mesmo período deste ano).

Em seguida está a 21ª AISP de Cornélio Procópio, que corresponde a vinte municípios. A queda foi de 66,6% (24 casos nos três primeiros trimestres de 2018 e oito durante o período de 2019).

Nas rodovias, o trabalho da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi intensificado graças ao projeto com apoio dos outros órgãos de segurança pública. “Tivemos uma redução de 40% nos roubos e isso trouxe mais segurança para as rodovias e para os usuários. Em operações integradas temos destaque com mais de 1,5 tonelada de drogas apreendidas. Mais de 96 pessoas conduzidas presas por diversos motivos, então só isso já nos dá um número bastante relevante”, disse o inspetor Giovanni Bruel, da PRF.