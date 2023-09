Cães sem ração? Impasse de cachorros em Terminal de Curitiba continua

A situação de Sofia, Manchadinho e Gaúcho, os três cachorros que moram no Terminal do Bairro Alto, em Curitiba, foi resolvida por apenas dois dias. Na última sexta-feira (1º), a Tribuna publicou uma reportagem com relatos de passageiras do transporte coletivo que afirmaram que fiscais da Urbanização de Curitiba (Urbs) estavam dizendo que retirariam os cães de lá e jogariam fora a ração e outros pertences dos animais.

Moradora da região, Maria Vitória procurou a reportagem novamente para contar que no fim de semana o latão que continha a ração doada pelos usuários do transporte foi devolvido ao local em que ficava, dentro do armário de vassouras do terminal.

LEIA TAMBÉM:

>> Jovem da RMC morre após complicações de procedimento e gera comoção

>> Terreno do “horror” em bairro de Curitiba traz medo a moradores: lixo, drogas e ameaças

No entanto, já na segunda-feira (04) o latão foi novamente retirado por um fiscal da Urbs. Inclusive, Maria Vitória afirma que nesse dia ele colocou a ração para fora do terminal, em um espaço desprotegido.

“Eu não sei o que está acontecendo, qual é o problema? Por que não querem que [a ração] fique em um pedacinho da sala onde ficam as vassouras, para dentro do terminal? Onde estaria protegida da chuva, de roubo e tudo mais”, desabafa.

Ela revela que uma veterinária que mora perto do terminal recolheu o balde com 20 kg de ração e agora, durante essa semana, as duas estão se revezando para levar a comida para os três cachorros. Mas para isso elas precisam entrar no terminal e pagar a passagem.

E aí, Urbs?

Na primeira vez que foi consultada sobre a situação, a Urbs afirmou que não havia nenhuma determinação para retirar os cães do local. No entanto, em uma nova nota enviada para a Tribuna nesta quarta-feira (06), a Urbs revela que os fiscais são instruídos a coibir o armazenamento de qualquer tipo de alimento e/ou ração dentro de pacotes ou recipientes que não seja de consumo imediato dos cães comunitários dentro dos terminais.

De acordo com o órgão, os fiscais também são orientados a não permitir a inclusão de qualquer tipo de casinha, cobertores, comida ou água de novos animais que não têm o devido acompanhamento pela Rede de Proteção Animal. O objetivo é evitar que a população seja motivada a aumentar o abandono desses animais.

A Tribuna procurou a Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba que confirmou que Sofia, Manchadinho e Gaúcho são devidamente acompanhados por eles. Sobre o armazenamento do alimento, a rede diz que não pode interferir no local onde será colocada a ração.

Cães deveriam ser cuidados pela Prefeitura

Um projeto da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba (SMMA) de 2017 chamado Cães Comunitários se responsabilizou em identificar, castrar, vacinar e manter monitorados os cães que vivem em terminais de Curitiba.

Na época, o projeto foi divulgado pela própria prefeitura e recebeu recursos de R$ 200 mil, aprovados pela Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná (FAP), numa parceria também com a Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Confira o comunicado da Urbs na íntegra:

“A Urbs esclarece que, segundo o Projeto Cão Comunitário, gerido pela Rede de Proteção Animal, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o cão comunitário é aquele que, apesar de não ter proprietário único e definido, estabelece vínculos de dependência e manutenção com a população onde vive; já reside há algum tempo no local (estabelecido), é bem adaptado e possui, no mínimo, dois mantenedores responsáveis (com a devida assinatura do termo de compromisso); é devidamente identificado, cadastrado e castrado, tendo a assistência e cuidados veterinários, básicos e emergenciais prestados pela Rede de Proteção Animal; possui monitoramento e cuidados diários pelos seus mantenedores.

Da mesma forma, é função do empregado público, fiscal do transporte coletivo, dentre todas as atividades relacionadas, além de garantir a fluidez da operação, verificar as condições de conservação e asseio dos Terminais de Integração, adotando as ações necessárias quando constatada alguma irregularidade, a fim de garantir local adequado a utilização dos passageiros.

Os fiscais têm ciência da manutenção dos cães comunitários, os quais têm o devido acompanhamento com a manutenção de casinhas e ou camas de pneus, além dos potes de água e comida. Há convivência pacífica em diversos equipamentos urbanos entre os cães comunitários e os seus tutores, sem quaisquer interferências das equipes de fiscalização que apenas fazem o acompanhamento visual habitual.

Entretanto os fiscais são orientados a não permitir a inclusão de qualquer tipo de casinha, cobertores, comida ou água de novos animais que não têm o devido acompanhamento pela Rede de Proteção Animal para evitar que a população seja motivada a aumentar o abandono desses animais.

Assim como são instruídos a coibir o armazenamento qualquer tipo de alimento e ou ração dentro de pacotes ou recipientes que não seja de consumo imediato dos cães comunitários dentro dos terminais. A medida visa evitar a proliferação de pragas como roedores, baratas e pombos, o que pode comprometer não apenas a saúde desses animais, mas também da população que utiliza esses espaços.

A Urbs pretende reforçar essa orientação junto aos protetores por meio de uma ação conjunta com a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente, através da Rede de Proteção Animal.”

Você já viu essas??

EITAAAA FUSCA AZUL!!! Carro flagrado na contramão pode ter causado tragédia na BR-277 SE LIGA, MOTORISTA Trecho campeão em multas de trânsito! Você já passou ou vai passar um dia! TÁ TENSO!! Desabafo!!! Empresária de Curitiba não aguenta mais clientes sendo espantados!