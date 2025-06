Cachorra é resgatada de incêndio e recebe atendimento em ambulância, em Curitiba

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) resgatou uma cachorra presa em um cômodo durante um incêndio no Bairro Alto, em Curitiba. A ocorrência foi registrada pelo 1º Batalhão de Bombeiro Militar por volta das 14h de sábado (31), na rua Marco Polo.

A família do animal não conseguiu retirá-lo a tempo, e os bombeiros precisaram acessar o local em chamas para realizar o resgate. A cachorra inalou muita fumaça e precisou receber oxigênio da equipe de atendimento.

O momento do salvamento foi registrado em vídeo e publicado nas redes sociais. A gravação já acumula mais de 30 mil visualizações. Veja o momento do resgate:

Além do animal, os bombeiros também atenderam um homem de 51 anos que estava na residência no momento do incêndio. Ele foi encaminhado ao hospital com ferimentos moderados.

Em abril, outro resgate do CBMPR viralizou nas redes sociais. Em Ponta Grossa, a equipe foi responsável pelo reencontro do beagle Teco com seu irmão, Tico. O animal havia caído de um penhasco durante uma caminhada com o dono.

