Cacau Show abre loja gigante em shopping de Curitiba

A Cacau Show, maior rede de chocolates finos do Brasil, inaugurou uma mega loja no Shopping Curitiba. Com mais de 171 metros quadrados, a Super Store oferece um cardápio completo de diferentes tipos de produtos, que podem ser levados para casa ou consumidos no local.

A loja oferece desde trufas, bombons, tabletes e panetones – incluindo os lançamentos para o Natal, como Pistache e o tradicional de frutas. Os clientes também podem provar sobremesas e bebidas criadas com os chocolates da marca.

A Cacau Show oferece também cafés quentes e frios, chocolate quente, milkshakes, gelados, sorvetes – todos da marca Cacau Show. Os clientes podem fazer compras para o fim de ano e também aproveitar para fazer uma pausa no café, que oferece doces e também opções de salgados.