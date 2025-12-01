Caçamba do Bem faz último bazar de 2025 com seleção de móveis e decoração

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os últimos bazares do ano do projeto Caçamba do Bem serão realizados nesta sexta-feira (5/12) e no sábado (6/12), ambos no bairro Mercês, em Curitiba. As duas edições reúnem uma variedade de peças, como tapetes, louças, metais, portas, móveis, luminárias e itens de decoração, todas selecionadas pela curadoria da iniciativa.

A fundadora do projeto, Marília Bender Almeida, explica que a última edição de 2025 foi pensada para valorizar peças carregadas de significado. “Foi um ano extraordinário para o Caçamba, cheio de colaborações que reforçaram nossa missão de circular estoques, evitar desperdício e democratizar o acesso ao design. Por ser a última edição do ano, preparamos condições especiais que refletem o valor e a história de cada peça, incentivando que elas continuem circulando e ganhando novos usos”, afirma.

As peças disponíveis são únicas e passam por uma curadoria cuidadosa, que reforça a proposta do Caçamba do Bem de transformar materiais, reduzir desperdícios e manter objetos em movimento. Os preços também foram pensados para atrair quem busca qualidade sem abrir mão do custo-benefício.

Bazar do Caçamba do Bem reúne móveis soltos, mesas e cadeiras

Além dos itens de decoração da sexta-feira, o bazar de sábado terá uma seleção ainda mais ampla. Os visitantes encontrarão móveis soltos, mesas, cadeiras, artigos em madeira e peças do acervo “quase perfeitos” da Wood Skull — móveis com pequenas avarias que ganham uma nova chance de uso. Também serão oferecidos itens inéditos desenvolvidos especialmente para o evento pelas duas marcas.

Pela primeira vez, a Wood Skull sedia um dos bazares, ampliando o alcance da iniciativa. Segundo Daniel Ferrarezi, fundador e diretor criativo da marca, a parceria reforça valores compartilhados. “Sempre acreditamos que o bom design precisa ser acessível e responsável. Estar ao lado do Caçamba é uma oportunidade de aproximar ainda mais o público da madeira e do fazer artesanal”, destaca.

O último bazar do ano também contará com uma dinâmica especial de doações. A cada peça vendida, outra será doada a uma instituição parceira. Todo o processo será registrado e compartilhado no Instagram oficial do Caçamba do Bem, reforçando o compromisso social do projeto.

Serviço

Último Bazar Caçamba do Bem 2025

Dia 5 de dezembro (sexta-feira)

Local: Espaço Caçamba do Bem, na Avenida Manoel Ribas, nº 2658, no bairro Mercês

Horário: 9h às 18h

Dia 6 de dezembro (sábado)

Local: Wood Skull, na Rua Fernando Simas, nº 334, no bairro Mercês

Horário: 9h às 17h

Acompanhe mais informações no Instagram @cacambadobem