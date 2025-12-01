Catedral de Curitiba recebe espetáculo de luz e música para o Natal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Catedral de Curitiba está sediando o espetáculo ‘Catedral de Luz Ademicon’, uma das principais atrações do Natal de Curitiba 2025. O evento, que começou no último sábado (29/11), combina projeções mapeadas e apresentações musicais ao vivo no interior neogótico da igreja.

Do lado de fora, uma estrela de Belém de 30 metros de comprimento e 10 metros de altura decora a Praça Tiradentes, marco zero da cidade. O espetáculo, que venceu o Prêmio Live 2025 na categoria Ativação para Datas Especiais, é gratuito mas requer agendamento prévio.

A fusão de música, arte visual e espiritualidade é conduzida pela Orquestra e Coro Anima Musicale, sob direção do maestro Dirceu Saggin. As apresentações acontecem diariamente às 19h30, 20h30, 21h30 e 22h30, até 4 de dezembro.

O evento faz parte do Circuito de Natal do Centro, que inclui outras atrações como a roda-gigante na Rua XV, espetáculos no Passeio Público e na Praça Santos Andrade, além do Auto de Natal no Largo da Ordem. Essas iniciativas visam atrair moradores e turistas para a região central durante as festividades natalinas.

O Natal de Curitiba 2025, realizado pela Prefeitura e patrocinado por diversas empresas, ocorre de 24 de novembro a 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro em vários pontos da cidade.