Busca por homem que desapareceu após desfile em Curitiba termina na cadeia

A busca de uma família por um homem que, supostamente, estava desaparecido após ir ao desfile de 7 de setembro, em Curitiba, teve um desfecho inusitado. Nesta terça-feira (09), dois dias após o sumiço, a família foi comunicada de que ele estava preso pelo não pagamento de pensão alimentícia.

O desaparecimento foi registrado pela esposa do homem no domingo (07). Conforme o boletim de ocorrência, ele teria dito que iria assistir ao desfile. Durante o dia, as ligações caiam diretamente na caixa postal e as mensagens no WhatsApp não eram recebidas.

No boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) relatou que a abordagem aconteceu por volta das 11h30, durante o desfile, por uma equipe da ROTAM que estava em patrulhamento pelo Centro Cívico. A equipe teria recebido uma informação do sistema de inteligência da PM de que um homem presente no local estaria com mandado de prisão em aberto.

Ao realizarem a abordagem, foi constatado o mandado em aberto. Conforme o boletim, o suspeito foi encaminhado a cadeia pública, sem necessidade de algemas, pois colaborou.